A expectativa de ouvir músicas inéditas antes mesmo do lançamento oficial já movimenta o cenário cultural de Piracicaba. Neste sábado (18), às 20h, a cantora, compositora e guitarrista Bebé convida o público para uma experiência única: a primeira escuta ao vivo das faixas de seu novo álbum Dissolução, que chega às plataformas em maio. O show acontece no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, com entrada gratuita, e ainda há ingressos disponíveis para reserva online.
VEJA MAIS:
- A Saga Crepúsculo: Lua Nova retorna às telonas de Piracicaba
- Filme no MISP propõe reflexão sobre identidade negra; Veja
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Uma experiência sonora em construção
Mais do que um show tradicional, a apresentação propõe um mergulho no processo criativo do disco. No palco, as canções ganham forma em tempo real, com espaço para improviso e troca entre as artistas. É um convite direto ao público para acompanhar o nascimento das músicas, em arranjos que ainda estão em transformação.
Entre momentos intimistas, conduzidos por voz e guitarra, e passagens mais intensas com a banda completa, o repertório revela, pela primeira vez, faixas como Dissolução, Variante Estrelar e Compartilhando o Céu. A proposta é clara: transformar o palco em um espaço de experimentação e conexão.
Sonoridade diversa e encontro inédito
Com influências que passeiam pela canção brasileira, jazz e indie contemporâneo, Bebé constrói uma identidade sonora orgânica e aberta. Para esse projeto, reúne uma banda formada por Alana Ananias (bateria), Vanessa Ferreira (baixo e baixo acústico), Louise Woolley (piano), Lys Ventura (DJs e samples) e Felipe Salvego (guitarra).
Apesar de parcerias anteriores, esta será a primeira vez que o grupo se apresenta junto nessa formação, o que torna a noite ainda mais especial para quem busca experiências culturais autênticas e inéditas. A apresentação conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, reforçando o incentivo à produção artística local e ao acesso gratuito à cultura.
Serviço
Bebé – show pré-lançamento do álbum Dissolução
- Data: sábado, 18/04
- Horário: 20h
- Local: Teatro Municipal Erotides de Campos – Engenho Central (Av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende)
- Entrada: gratuita (reserva pelo site Mega Bilheteria)