A expectativa de ouvir músicas inéditas antes mesmo do lançamento oficial já movimenta o cenário cultural de Piracicaba. Neste sábado (18), às 20h, a cantora, compositora e guitarrista Bebé convida o público para uma experiência única: a primeira escuta ao vivo das faixas de seu novo álbum Dissolução, que chega às plataformas em maio. O show acontece no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, com entrada gratuita, e ainda há ingressos disponíveis para reserva online.

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Uma experiência sonora em construção

Mais do que um show tradicional, a apresentação propõe um mergulho no processo criativo do disco. No palco, as canções ganham forma em tempo real, com espaço para improviso e troca entre as artistas. É um convite direto ao público para acompanhar o nascimento das músicas, em arranjos que ainda estão em transformação.