Uma operação explosiva da Polícia Civil sacudiu a cidade de São Pedro, na região de Piracicaba, na manhã desta quinta-feira (2). O que parecia ser mais um dia comum, rapidamente se transformou em um verdadeiro cenário de crime digno de filme.
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Mandados, invasões e descobertas chocantes
Foram cumpridos seis mandados ljudiciais ligados a investigações de tentativa de homicídio e tráfico de drogas, revelando um esquema muito mais ousado do que se imaginava.
Em uma das casas alvo da operação, os policiais se depararam com uma cena surpreendente: dezenas de celulares empilhados. Segundo as investigações, os aparelhos eram usados como forma de pagamento de dívidas do tráfico — uma espécie de “moeda paralela” do crime.
Tênis esconde segredo
Mas, o inacreditável ainda estava por vir: em outro endereço, um suspeito foi preso em flagrante por tráfico. Dentro de um tênis, policiais encontraram 76 pinos de cocaína cuidadosamente escondidos, em uma tentativa desesperada de enganar a fiscalização.
A operação também atingiu o comércio clandestino. Em outra residência, foram apreendidos 28 cigarros com venda proibida pela Anvisa, evidenciando a presença de produtos ilegais circulando na região.
A Polícia Civil reforçou que ações como essa fazem parte de uma ofensiva intensa para sufocar o crime organizado e devolver a tranquilidade aos moradores.