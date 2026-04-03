Uma operação explosiva da Polícia Civil sacudiu a cidade de São Pedro, na região de Piracicaba, na manhã desta quinta-feira (2). O que parecia ser mais um dia comum, rapidamente se transformou em um verdadeiro cenário de crime digno de filme.

Foram cumpridos seis mandados ljudiciais ligados a investigações de tentativa de homicídio e tráfico de drogas, revelando um esquema muito mais ousado do que se imaginava.

Em uma das casas alvo da operação, os policiais se depararam com uma cena surpreendente: dezenas de celulares empilhados. Segundo as investigações, os aparelhos eram usados como forma de pagamento de dívidas do tráfico — uma espécie de “moeda paralela” do crime.

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