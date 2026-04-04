O projeto de requalificação da avenida Beira Rio e orla da Rua do Porto, um dos principais pontos turísticos de Piracicaba, foi apresentado pela Prefeitura na quarta-feira, 1/04, a comerciantes, moradores, associações e entidades atuantes na área em reunião na sede da Irmandade do Divino Espírito Santo. O encontro foi conduzido pelos secretários municipais de Turismo e de Obras, Clarissa Quiararia e Luciano Celêncio respectivamente, e teve a presença de cerca de 80 empreendedores, que puderam conhecer a proposta do Executivo para promover melhorias urbanísticas, paisagísticas e funcionais na região, ampliando as condições de uso, convivência e lazer para a população e turistas.
Aprovado pelo Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba), o projeto foi pensado com o propósito de modernizar o local para garantir maior conforto, segurança e funcionalidade aos usuários do espaço, preservando as características históricas e culturais da Rua do Porto, contribuindo para o fortalecimento das atividades turísticas, gastronômicas, culturais e de lazer já consolidadas na Rua do Porto e estimulando o desenvolvimento econômico e social da região.
“Com certeza será um grande diferencial para a cidade. Nosso propósito é valorizar ainda mais o entorno do rio Piracicaba, na região da Rua do Porto, para que a cidade alcance patamares maiores no turismo, gerando trabalho e renda e estimulando a economia”, falou o prefeito Helinho Zanatta.
Entre as intervenções previstas está a implantação do Setor Pet, dedicado aos animais, além de academia ao ar livre, pista de caminhada, área de descanso, bicicletário, pergolado e pórtico de entrada principal do parque. Estão no projeto, também, área de piquenique, estruturas voltadas à contemplação do rio, como deck de observação ao lado e abaixo da passarela Pênsil, paisagismo com espécies nativas, implantação de quiosques com modelos padronizados, banheiro autolimpante ecológico, playground, parque das fontes com chafariz interativo, ciclovia infantil, feira de artesanato, anfiteatro, entre outros. O projeto contempla, ainda, a implantação de uma ciclofaixa com aproximadamente 8,5 quilômetros de extensão, ampliando as opções de mobilidade ativa e integração ao longo da orla do rio.
“Eu achei o projeto perfeito, lindo. Espero que os vereadores aprovem o projeto na Câmara, porque vai ser muito importante para Piracicaba. A Rua do Porto é o coração do turismo da cidade. E esta reunião foi muito útil para sabermos mais sobre o projeto e poder passar para outras pessoas também”, falou Edson Laurentino Marta, 62, mais conhecido na Rua do Porto como Edinho, proprietário do Licores e Açaí do Porto.
Quem também aprovou o projeto foi Taís Franco, 40, proprietária do restaurante Porto do Sol. “Estávamos aguardando isso há muitos anos. Com a presença dos secretários municipais e equipe técnica aqui, pudemos nesta reunião discutir mais sobre o projeto e sanar dúvidas. Acredito que esta requalificação vai trazer muitos benefícios para nós e para todas as pessoas que frequentam essa região, entre piracicabanos e turistas”, comentou.