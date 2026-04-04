O projeto de requalificação da avenida Beira Rio e orla da Rua do Porto, um dos principais pontos turísticos de Piracicaba, foi apresentado pela Prefeitura na quarta-feira, 1/04, a comerciantes, moradores, associações e entidades atuantes na área em reunião na sede da Irmandade do Divino Espírito Santo. O encontro foi conduzido pelos secretários municipais de Turismo e de Obras, Clarissa Quiararia e Luciano Celêncio respectivamente, e teve a presença de cerca de 80 empreendedores, que puderam conhecer a proposta do Executivo para promover melhorias urbanísticas, paisagísticas e funcionais na região, ampliando as condições de uso, convivência e lazer para a população e turistas.

Aprovado pelo Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba), o projeto foi pensado com o propósito de modernizar o local para garantir maior conforto, segurança e funcionalidade aos usuários do espaço, preservando as características históricas e culturais da Rua do Porto, contribuindo para o fortalecimento das atividades turísticas, gastronômicas, culturais e de lazer já consolidadas na Rua do Porto e estimulando o desenvolvimento econômico e social da região.

“Com certeza será um grande diferencial para a cidade. Nosso propósito é valorizar ainda mais o entorno do rio Piracicaba, na região da Rua do Porto, para que a cidade alcance patamares maiores no turismo, gerando trabalho e renda e estimulando a economia”, falou o prefeito Helinho Zanatta.