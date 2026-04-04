Após uma estreia de grande sucesso, a 36ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba chega ao seu último dia neste domingo (5), consolidando mais uma temporada marcada pela emoção, grandiosidade e forte conexão com o público. A apresentação acontece às 20h, no Parque Engenho Central, reunindo tradição, fé e espetáculo em uma das maiores encenações a céu aberto do país.

A abertura, realizada na quarta-feira (1º), teve ingressos esgotados e reuniu milhares de pessoas, confirmando a força do evento no calendário cultural da cidade. Ao todo, cerca de 250 pessoas participam da montagem, entre elenco e equipe técnica, distribuídas em 48 cenas que percorrem desde as profecias e o nascimento de Jesus até a crucificação e ressurreição.

Para quem deseja acompanhar o encerramento, a orientação é verificar a disponibilidade de ingressos pelo site oficial ou diretamente na bilheteria, aberta duas horas antes da apresentação.