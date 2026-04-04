06 de abril de 2026
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TRADIÇÃO E FÉ

Último dia da Paixão de Cristo: emoção marca edição

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Última chance de assistir à Paixão de Cristo no Parque Engenho Central promete emocionar o público neste domingo de Páscoa.
Última chance de assistir à Paixão de Cristo no Parque Engenho Central promete emocionar o público neste domingo de Páscoa.

Após uma estreia de grande sucesso, a 36ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba chega ao seu último dia neste domingo (5), consolidando mais uma temporada marcada pela emoção, grandiosidade e forte conexão com o público. A apresentação acontece às 20h, no Parque Engenho Central, reunindo tradição, fé e espetáculo em uma das maiores encenações a céu aberto do país.

A abertura, realizada na quarta-feira (1º), teve ingressos esgotados e reuniu milhares de pessoas, confirmando a força do evento no calendário cultural da cidade. Ao todo, cerca de 250 pessoas participam da montagem, entre elenco e equipe técnica, distribuídas em 48 cenas que percorrem desde as profecias e o nascimento de Jesus até a crucificação e ressurreição.

Para quem deseja acompanhar o encerramento, a orientação é verificar a disponibilidade de ingressos pelo site oficial ou diretamente na bilheteria, aberta duas horas antes da apresentação.

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Encenação renovada emociona público

Um dos grandes destaques desta edição é a narrativa conduzida por Maria, interpretada por Dani Tonin, que traz um olhar mais íntimo e sensível sobre a trajetória de Cristo, vivido por Diego Borges. A proposta foi amplamente elogiada pelo público desde a estreia.

A montagem também apresentou novidades, como a inclusão da cena do apóstolo Tomé, que aprofunda reflexões sobre fé e humanidade. Com duração aproximada de duas horas, o espetáculo mantém sua estrutura imponente em um espaço de 8,5 mil metros quadrados, com três palcos fixos interligados que garantem dinamismo e imersão.

Realizada pela Associação Cultural e Teatral Guarantã, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba e o Governo Federal, a produção conta com patrocínio da Caterpillar e da Rede Drogal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Transporte gratuito facilita acesso

Para o último dia de apresentações, o público conta com a linha especial gratuita de ônibus, que liga o Terminal Central de Integração (TCI) à passarela Pênsil, facilitando o deslocamento até o Engenho Central.

Domingo (5/04)

Saída do TCI (sentido passarela Pênsil): 18h, 18h25, 18h50, 19h15, 19h40, 20h05, 20h30, 20h55, 21h20, 21h45, 22h30, 22h55, 23h20, 23h45.

Saída da passarela Pênsil (sentido TCI): 18h10, 18h35, 19h, 19h25, 19h50, 20h15, 20h40, 21h05, 21h30, 22h15, 22h40, 23h05, 23h30, 23h55.

Com expectativa de público expressivo até o encerramento, a Paixão de Cristo de Piracicaba reafirma seu papel como um dos principais eventos culturais e religiosos da cidade, encerrando a temporada em clima de celebração no domingo de Páscoa.

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