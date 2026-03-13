Em busca de mais uma vitória, o piracicabano Bruno “Bulldog” Silva, 35, volta ao octógono neste sábado (14), no UFC Vegas 114, para encarar o norte-americano Charles Johnson. O brasileiro busca mais uma vitória para seguir sendo um dos principais atletas na categoria peso mosca (57 kg).

“Bulldog” fará parte do chamado “card principal”, que será composto por seis lutas. Antes, haverá o “card preliminar”, com mais oito combates. A “noitada” do UFC terá transmissão do serviço de streaming Paramount+. O card preliminar começa às 19h e o principal às 21h (horário de Brasília).

Além de buscar mais um triunfo no principal evento do MMA no mundo, há outro incentivo em jogo: o bônus de “Performance da Noite” dobrou de 50 mil dólares (cerca de R$ 260 mil) para 100 mil dólares (aproximadamente R$ 520 mil).