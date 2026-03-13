Em busca de mais uma vitória, o piracicabano Bruno “Bulldog” Silva, 35, volta ao octógono neste sábado (14), no UFC Vegas 114, para encarar o norte-americano Charles Johnson. O brasileiro busca mais uma vitória para seguir sendo um dos principais atletas na categoria peso mosca (57 kg).
“Bulldog” fará parte do chamado “card principal”, que será composto por seis lutas. Antes, haverá o “card preliminar”, com mais oito combates. A “noitada” do UFC terá transmissão do serviço de streaming Paramount+. O card preliminar começa às 19h e o principal às 21h (horário de Brasília).
Além de buscar mais um triunfo no principal evento do MMA no mundo, há outro incentivo em jogo: o bônus de “Performance da Noite” dobrou de 50 mil dólares (cerca de R$ 260 mil) para 100 mil dólares (aproximadamente R$ 520 mil).
O piracicabano, morador no Jardim Astúrias, é um especialista em ser o “melhor da noite”. Em 10 combates no maior evento de MMA do planeta, “Bulldog” já recebeu o bônus em quatro ocasiões.
Apesar da animação com a bonificação, o atleta, porém, mantém o foco na disputa e enfatiza que principal objetivo é a vitória. Para ele, o bônus acaba sendo apenas uma consequência de um bom desempenho e da conquista do verdadeiro objetivo.
O lutador de Piracicaba vem de vitória após duas derrotas consecutivas diante de adversários de alto nível, como Manel Kape, número 2 do ranking, e Joshua Van, atual campeão. Em sua última apresentação, voltou a vencer ao superar Hyun Sung Park.
O lutador piracicabano é um veterano do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2011 e estreou no UFC em 2019. Ele está atualmente na 14ª posição do ranking da categoria, mas já esteve no top-10. “Bulldog” acumula 17 vitórias, sendo seis por nocaute e cinco por finalização.
O UFC é uma organização de Artes Marciais Mistas que produz eventos ao redor de todo o mundo. Atualmente, UFC é a maior e mais popular organização no mundo, reconhecida por ter os melhores lutadores de MMA.
SERVIÇO
O card preliminar do UFC Vegas 114 começa às 19h (de Brasília), enquanto as lutas principais vêm na sequência, por volta das 23h. A transmissão completa do evento será feita pelo Paramount+.
UFC Vegas 114
14 de março de 2026, às 19h (de Brasília), em Las Vegas (EUA)
Card principal
Peso-pena: Josh Emmett x Kevin Vallejos
Peso-palha: Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso-pena: Andre Fili x Jose Delgado
Peso-pena: Marwan Rahiki x Harry Hardwick
Peso-meio-pesado: Oumar Sy x Ion Cutelaba
Peso-mosca: Bruno Silva x Charles Johnson
Card preliminar
Peso-meio-médio: Chris Curtis x Myktybek Orolbai
Peso-pesado: Vitor Petrino x Steven Asplund
Peso-galo: Elijah Smith x SuYoung You
Peso-leve: Bolaji Oki x Manoel Sousa
Peso-médio: Brad Tavares x Eryk Anders
Peso-galo: Bia Mesquita x Montserrat Rendon
Peso-galo: Hecher Sosa x Luan Lacerda
Peso-palha: Piera Rodriguez x Sam Hughes