Médico: Dr. Atahualpa de Mello Ferracciu

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Livio Ferracciu e da Sra. Juraci Neves de Mello Ferracciu, era casado com a Sra. Maria Geni Saltão Ferracciu; deixa os filhos: Eliana Ferracciu; Dr. Renato Ferracciu; Claudia Ferracciu e Tania Ferracciu. Deixa genros, nora, netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 15h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Doroti Seravali

Faleceu dia 13/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade. Era filha do Sr. Afonso Seravali e da Sra. Jovita Ferreira Seravali, falecidos. Deixa irmã, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Edson Mauricio Marques

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr. Walter Marques e da Sra. Anedir Florida Marques, era casado com a Sra. Maria Angelita Proença Marques. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 13h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.