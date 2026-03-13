Médico: Dr. Atahualpa de Mello Ferracciu
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Livio Ferracciu e da Sra. Juraci Neves de Mello Ferracciu, era casado com a Sra. Maria Geni Saltão Ferracciu; deixa os filhos: Eliana Ferracciu; Dr. Renato Ferracciu; Claudia Ferracciu e Tania Ferracciu. Deixa genros, nora, netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 15h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Doroti Seravali
Faleceu dia 13/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade. Era filha do Sr. Afonso Seravali e da Sra. Jovita Ferreira Seravali, falecidos. Deixa irmã, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Edson Mauricio Marques
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr. Walter Marques e da Sra. Anedir Florida Marques, era casado com a Sra. Maria Angelita Proença Marques. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 13h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Esmair Giovanetti
Faleceu dia 13/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade e era casado com a Sra. Sheila Zoca Giovanetti. Era filho do Sr. Pedro Giovanetti e da Sra. Sabina Castilho da Cruz Giovanetti, falecidos. Deixa a filha: Maria Victoria Real Giovanetti. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Médico: Dr. Felicio de Moraes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filho dos finados Sr. Eugenio Gomes de Moraes e da Sra. Judith Leite de Moraes, era casado com a Sra. Maria de Lourdes Cunha; deixa os filhos: Dra. Jane Zveiter de Moraes; Dra. Cristina Zveiter de Moraes Racca, casada com o Dr. Claudio Racca Junior; Dr. Jose Marcio Zveiter de Moraes, casado com a Dra. Lucia Calazans Duarte; Dr. Eugenio Zveiter de Moraes e Dra. Viviane Zveiter de Moraes. Deixa os netos: Matheus; Clara; Lucas; Francesca; Luiza; Helder; Gabriel; Rafael e Frederic. Demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Jorgina Laureano da Costa Bernardinelli
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Laureano da Costa e da Sra. Zenaide Rodrigues da Costa, era viúva do Sr. Antonio Bernardinelli; deixa os filhos: Edineia Cristina Bernardinelli; Angela Maria Bernardinelli e Eduardo Jose Bernardinelli. Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Rodrigues Fidelis
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Oraldino Correa Fidelis e da Sra. Felisbina Rodrigues da Conceição, era viúvo da Sra. Alice Antunes Pereira Fidelis; deixa os filhos: Jose Carlos Fidelis; Josias Marcos Fidelis; Lucimara de Fatima Fidelis Souza; Fabio Roberto Fidelis; Luciana Fidelis; Ricardo Renan Fidelis e Andre Luis Fidelis. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Rodrigues da Silva
Faleceu dia 12/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúvo da Sra. Joana Maria da Silva, era filho da Sra. Santina Flurinda de Jesus, falecida. Deixa os filhos: Geraldo Rodrigues da Silva; Maria Rodrigues da Silva; Damiana Rodrigues da Silva; Jocelia Rodrigues da Silva; Antonio Rodrigues da Silva; Cremilda Rodrigues da Silva. Deixa netos, bisnetos, tataranetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 13/03/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Tupi, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Antonia Nicolau
Faleceu dia 11/03/2026, na cidade de São Paulo - SP, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Jose Nicolau e da Sra. Zilda Claudino de Moraes; deixa os filhos: Francisco de Assis Salvador Junior, casado com a Sra. Andrea dos Santos Barbosa e Vanessa Alessandra Salvador Filhinho, casada com o Sr. Matheus Roberto da Silva Filhinho. Deixa o neto Pedro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Maurino Dornellas
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. José Dornellas e da Sra. Rosa Chaves, era casado com a Sra. Maria Celia Dornellas; deixa as filhas: Luciana Dornellas; Fabiana Dornellas de Souza, casada com o Sr. Odair Bento de Souza e Fernanda de Cassia Dornellas Gonçalves, falecida, deixando viúvo o Sr. João Batista Gonçalves. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Natividade Blasques da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Emiliano Blasques e da Sra. Adelia Alonso, era viúva do Sr. Alcides da Silva; deixa os filhos: Maria Nilza da Silva Rando; Maria do Carmo da Silva, casada com o Sr. Luis Antonio Aparecido dos Santos Silva; Maria Rosangela da Silva; Nilce de Fatima Silva Viveiros; Reginaldo Alcides da Silva, casado com a Sra. Sonia Maria Polezel da Silva; Jose Rinaldo da Silva; Rosivaldo Mauricio da Silva e Emerson Rudinaldo da Silva. Deixa netos, bisnetos, tataraneto,demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Vinicius Lopes Almeida
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 30 anos, filho da Sra. Elizangela Lopes Almeida, era casado com Ederson Rodrigo Barbosa. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado amanhã, saindo o féretro às 15h00 do Velório Paraíso do Tocantins/TO, para o Cemitério Memorial Parque Sebastião dos Santos Lobo, na cidade de Paraíso do Tocantins/TO. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.