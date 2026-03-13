O senhor não nasceu em Piracicaba, mas veio para cá ainda adolescente, certo? Nasci em 1º de dezembro de 1938, na Fazenda Bom Jardim, em Rio das Pedras, local que pertenceu ao Barão de Serra Negra (Francisco José da Conceição) e que meu tio francês, Jean Ernest Damastè Marquè (tio Ernesto), que veio ao Brasil trabalhar no Engenho Central (Cia. Sucreriè), casou-se com minha tia Albertina, irmã de minha mãe, e acabou comprando a fazenda. Sou relojoeiro com muito orgulho. No início dos anos 50, meus pais resolveram deixar a fazenda e partir para Piracicaba. Compraram uma casa no Bairro Alto, em frente ao Colégio Dom Bosco, e aí passei minha adolescência, juventude até me casar. Não cheguei a estudar no Colégio Dom Bosco, mas frequentei o Oratório São Domingos Sávio. onde cultivei boa parte das minhas amizades e recebi excelente formação cristã e ensinamentos para a vida. Depois, já casado, com os filhos, eu e minha esposa, Cecília, ajudamos no Oratório como voluntários por muito tempo. Também, por mais de 25 anos toquei órgão na Paróquia do Bom Jesus do Monte, que até dois anos atrás e desde 1974, era administrada pelos Salesianos.

Como e quando o senhor iniciou sua profissão de relojoeiro? Comecei a trabalhar no Café Morro Grande, logo que meus pais, Jacob e Aurora, decidiram deixar a fazenda Bom Jardim e morar em Piracicaba. Isso no início dos anos 50. Eu tinha apenas 14 anos, isso em 1952. Estudei no então Grupo Escolar “Barão de Serra Negra”, em Rio das Pedras, onde concluí a 4ª. série do Curso Primário, em 14 de dezembro de 1950, na gestão do diretor Nelson Martins. Da fazenda até a escola eram muitos quilômetros, que no começo, eu fazia a pé; depois, me deram um burrinho e mais tarde uma bicicleta – o trecho ainda não tinha asfalto como hoje, era terra. Na época das secas, muito pó e na época das chuvas, muita lama. Sempre gostei de observar maquinários, engenhocas – muitas delas criadas pelo tio Ernesto na fazenda e depois, no Café Morro Grande. Por conta disso acabei me interessando por eletrônica. Ao me mudar para Piracicaba, decidi cursar Eletrônica para consertar rádios, num curso por correspondência, do então Instituto Monitor. Meu cunhado, Waldomiro Scarpari, no início dos anos 60, tinha a Relojoaria Scarpari, na Vila Rezende, e ao observar minha dedicação em aprender a consertar rádios, me convidou para aprender, com ele, a consertar relógios. Aceitei o convite. Então, sou relojoeiro há 66 anos. De lá para cá, nunca abandonei a profissão de relojoeiro. Assim que aprendi a consertar relógios, trabalhava o dia todo no Café Morro Grande e à noite, em casa, eu tinha uma pequena oficina montada num quartinho de madeira, no quintal. Ali permanecia das 18h até a meia noite consertando relógios despertadores e de parede. Depois, ia descansar um pouco para acordar antes das 7 no dia seguinte e dar conta do trabalho no Café Morro Grande. Foi uma época difícil, muito difícil. Animado com o sucesso do meu trabalho, em 1972 procurei um amigo, o Alcides Gomes Ferreira (Miguelito) e, na sociedade, abrimos a Relojoaria Santo Antonio, que existe até hoje na Rua Rangel Pestana, no Centro de Piracicaba. Aí, com a Relojoaria, deixei de trabalhar à noite em casa e comecei a trabalhar à noite, na Relojoaria. Meu filho mais velho, o Marcos se lembra das vezes que levou comida para mim na relojoaria. Continuei a trabalhar lá, das 18h até a meia noite. Inclusive, Marcos aprendeu comigo a consertar despertadores, mas preferiu cursar Jornalismo e seguir nessa profissão. Depois de muitos anos, deixei a sociedade na Relojoaria Santo Antonio, e, com meu filho mais novo, o Vanderlei, abrimos a Relojoaria Dom Bosco, em frente ao Terminal Central de Integração (TCI), na Rua D. Pedro I. Depois de mais alguns anos, fechamos essa relojoaria e compramos, a Relojoaria Alvorada de um sobrinho, ali na Rua XV de Novembro, 1141, esquina com a Rua José Pinto de Almeida, onde estamos estabelecidos há mais de 25 anos. Meu filho é especializado em consertos de relógios de pulso, eletrônicos, automáticos e a corda e eu, continuo com o conserto de relógios de parede, despertadores e de mesa.

Ao comparar com os dias atuais, há muita diferença? Sim. A começar pelo tamanho de Piracicaba, pela questão de segurança – naquela época era menos arriscado circular pela cidade à noite. Na minha área de atuação, relojoaria, eu destacaria o número de relojoarias que existiam na cidade naquela época. Eram poucas e o comércio forte ficava concentrado na Rua Governador, na avenida Rui Barbosa, um pouco na Rua do Rosário, na Paulista. Hoje são muitas relojoarias – algumas delas, como a nossa, também são óticas. Depois, antigamente, principalmente nas grandes fornituras de São Paulo, era fácil encontrarmos peças para os relógios de parede, despertadores e de pulso. Hoje, é um pouco mais difícil. Muitas fábricas fecharam as portas, e as que permanecem abertas, tendem mais a fabricar relógios e componentes descartáveis, ou com maquinários que usam mais o plástico e os recursos eletrônicos que o metal e os recursos mecânicos. Hoje, por exemplo, encontramos uma infinidade de relógios de parede, dos mais diversos tamanhos e variedade de mostradores, cores e formatos, com uma pequena máquina eletrônica descartável. Parou de trabalhar, simplesmente troca-se a máquina. Ao contrário dos relógios mecânicos, com aquelas fantásticas engenhocas, engrenagens etc, que permitem ao relojoeiro experiente trocar ou recondicionar componentes, até criar novas peças, limpar a máquina, engraxar/lubrificar, recuperar as caixas de madeira atacadas por cupins, umidade ou deterioradas pelo tempo. É o que faço ainda hoje. Relógios antigos, que passam de geração em geração, consigo deixá-los funcionando com perfeição de batidas como se fossem novos. Por exemplo, meu filho mais velho, Marcos tem, na casa dele, um relógio daqueles no formato de “8”, marca Ansônia, bem antigo de 1890 fabricado em New York- USA. Pertenceu ao avô da minha nora, Célia. Eu consegui recuperar a máquina e hoje o relógio funciona como novo, com as batidas perfeitas, numa caixa de madeira de lei, belíssima. Mais belíssima ainda é a máquina, com componentes originais. Enfim, o bom relojoeiro, assim como todos os bons profissionais, deve estar atento às mudanças, às necessidades do seu tempo. Eu conserto relógios antigos e os modernos. Aparecem mais relógios de parede do que relógios de mesa e despertadores.