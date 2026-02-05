Sra. Cacilda de Oliveira Rocha

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Jo?o Antonio Rocha e da Sra. Benedita de Oliveira Rocha. Deixa os irm?os: Pedro Luiz de Oliveira Rocha, vi?vo da Sra. Olinda Rocha; Belmira Leonilda Rocha Bueno, vi?va do Sr. Valter Luiz Bueno; Hercio Antonio Rocha, casado com a Sra. Emilia Silveira Rocha; Paulo Amaro Oliveira Rocha, casado com a Sra. Marta Almeida Rocha; Luis Carlos Rocha, casado com a Sra. Rosimeire Cruz Rocha; Jo?o Jose Rocha; Clarice de Oliveira Rocha; Antonio Carlos Oliveira Rocha, casado com a Sra. Ivanira Camargo Rocha, ambos falecidos e Dirceu Oliveira Rocha, falecido, deixando vi?va a Sra. Ana Alice Silva Rocha. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ser? realizado hoje, saindo o f?retro ?s 14h00 do Vel?rio da Saudade, sala "03", para o Cemit?rio Municipal da Saudade. ? fam?lia e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Jair Dias Fernandes

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. João Dias e da Sra. Manuela Fernandes; deixa os filhos: Lilian Fernandes Aguari, casada com o Sr. Elton Aguari; Rute Fernandes Castro, casada com o Sr. Rene Castro e Fabiane Fernandes Aguari, casada com o Sr. Evandro Aguari. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 16h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Marta Marizete de Oliveira Prospero

Faleceu dia 04/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade era filha do Sr. José Chagas e da Sra. Idalina Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Sonia Rodrigues; Sueli Aparecida; Valdeir Rogério Oliveira Granjas; Valdileia de Cassia Granjas; Valdiro Oliveira Granjas; Valdilene de Fatima Granjas, falecida; Waliston Oliveira Granjas. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/02/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição - sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.