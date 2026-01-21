A Câmara Municipal de Piracicaba reconheceu, por meio de moções de aplausos e votos de congratulações, as empresas vencedoras do 18º Destaque Industrial 2025, promovido pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) – Diretoria Regional de Piracicaba. A homenagem, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), foi entregue na manhã desta quarta-feira (21), na sede do Ciesp Piracicaba.
Ao todo, 15 empresas foram homenageadas, contemplando categorias que vão desde pequeno porte até empresas especiais, reconhecendo o desempenho, a inovação e a contribuição da indústria para o desenvolvimento econômico do município.
Valorização da indústria
Durante a cerimônia, o vereador Pedro Kawai destacou a importância da indústria diante das incertezas do cenário econômico nacional e internacional. “É um prazer reconhecer os destaques empresariais do Ciesp, uma parceria que se repete todos os anos. A indústria emprega, gera renda e tem se dedicado para enfrentar crises”, afirmou.
O parlamentar ressaltou ainda que cabe ao Legislativo valorizar esse segmento estratégico. “A indústria gera emprego, renda e, consequentemente, mais qualidade de vida para a população”, completou.
Papel estratégico do setor industrial
A diretora-titular do Ciesp Piracicaba, Andrea Zámolyi Park, reforçou o papel essencial da indústria no país. “A indústria nacional gera qualidade, promove inovação e impulsiona o desenvolvimento. Valorizar a força de trabalho e reconhecer as indústrias aqui representadas é motivo de grande satisfação”, afirmou.
Já o gerente regional do Ciesp Piracicaba, Homero Scarso, destacou que as homenagens representam o reconhecimento da população piracicabana. “É Piracicaba homenageando o desempenho e os resultados da pequena, média, média-grande, grande empresa e das empresas especiais”, disse.
Empresas homenageadas
Na Categoria Especial, foram homenageadas a ArcelorMittal Piracicaba, pelos 70 anos de atuação no município, e a Caterpillar Brasil Ltda., que celebra 100 anos de fundação (1925–2025).
Na Categoria Empresa de Grande Porte, o 1º lugar ficou com a CIE Autometal, seguida pelo Frigorífico Angelelli (2º lugar) e pela OJI Papéis Especiais Ltda. (3º lugar).
Na Categoria Empresa Médio-Grande Porte, a vencedora foi a Butilamil S.A.. O 2º lugar ficou com a Calcário Diamante Ltda., enquanto o 3º lugar foi dividido entre a IBP – Indústria de Bebidas Paris Ltda. e a Vollmens Fragrances S.A..
Já na Categoria Empresa de Médio Porte, a SCI-Agro conquistou o 1º lugar, seguida pela Varixx Eletrônica Ltda. (2º lugar) e pela Kuttner No Bake Soluções Instal. Máqs. Fundições Ltda. (3º lugar).
Por fim, na Categoria Empresa de Pequeno Porte, a vencedora foi a Vilage Marcas e Patentes, com a Tempero Certo Cozinhas Industriais em 2º lugar e a Fundiart Fundição Artística Ltda. em 3º lugar.