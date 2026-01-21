A Câmara Municipal de Piracicaba reconheceu, por meio de moções de aplausos e votos de congratulações, as empresas vencedoras do 18º Destaque Industrial 2025, promovido pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) – Diretoria Regional de Piracicaba. A homenagem, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), foi entregue na manhã desta quarta-feira (21), na sede do Ciesp Piracicaba.

Ao todo, 15 empresas foram homenageadas, contemplando categorias que vão desde pequeno porte até empresas especiais, reconhecendo o desempenho, a inovação e a contribuição da indústria para o desenvolvimento econômico do município.

VEJA MAIS:

Valorização da indústria