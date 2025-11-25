A entrega do novo RG — a Carteira de Identidade Nacional (CIN) — diretamente na residência do cidadão já é realidade em alguns estados brasileiros. O serviço, integrado ao sistema federal e operado pelos Correios, promete reduzir deslocamentos, evitar filas e acelerar o acesso ao documento unificado que adota o CPF como número único.
Embora o envio dependa de regras locais, unidades como São Paulo e Minas Gerais já permitem que o documento seja despachado ao endereço indicado no momento da solicitação. Em outras regiões, a retirada presencial ainda é obrigatória.
A CIN reúne mecanismos de segurança como QR Code para verificação imediata e o código MRZ, presente também em passaportes. O modelo pode ser emitido nas versões física e digital, sendo aceito em todo o país.
Para optar pela entrega domiciliar, o cidadão precisa passar pelo atendimento presencial que coleta biometria, assinatura, foto e conferência documental. Após essa etapa, basta confirmar o endereço onde o RG deverá ser enviado e aguardar o prazo estabelecido pelo órgão emissor — geralmente de até 15 dias úteis nas unidades que já aderiram à postagem via Correios.
A documentação exigida inclui certidão de nascimento ou casamento e o CPF, que compõe o número oficial da CIN. Alguns estados autorizam ainda a inclusão de informações adicionais, como tipo sanguíneo e nome social, mediante comprovação.
A primeira via do novo RG não tem custo. No entanto, taxas podem ser aplicadas caso o estado ofereça serviços extras, como envio domiciliar ou emissão de segunda via. O prazo de validade varia conforme a idade: adultos mais jovens precisam renovar com mais frequência, enquanto pessoas acima de 60 anos têm validade indeterminada.
Entre as principais vantagens estão a comodidade e a redução de deslocamentos — especialmente para quem vive longe de postos de atendimento. O rastreamento do documento pelas ferramentas dos Correios também aumenta a segurança e diminui riscos de extravio.
Apesar disso, especialistas recomendam atenção ao endereço informado no atendimento presencial, pois não é possível alterar o local após o registro do pedido. Além disso, como o serviço ainda não está disponível em todo o país, é necessário verificar a disponibilidade no estado de emissão.
A expectativa do governo federal é expandir o envio domiciliar à medida que mais unidades da federação se integram ao sistema nacional. A ampliação de postos de coleta biométrica e a modernização tecnológica devem acelerar a transição.