VÍDEO: criminoso apavora comércios na Vila Rezende em Piracicaba

Em plena luz do dia, o criminoso tem invadido estabelecimentos com arma em punho, deixando um rastro de terror pela região.

Segundo relatos, ao menos três assaltos à mão armada já foram registrados nos últimos dias — todos com o mesmo padrão de ação. As cenas de desespero foram flagradas por câmeras de segurança, que mostram o ladrão agindo com frieza e precisão, sem se preocupar com a presença de clientes ou testemunhas.

O clima é de pânico. Proprietários de lojas estão trancando portas durante o expediente, e os trabalhadores têm medo até de atender um cliente.

O vídeo mais recente, que circula em grupos de aplicativos e redes sociais, mostra o momento em que o criminoso entra discretamente em uma loja e, em segundos, rende uma funcionária, que entra em choque diante da ameaça.