Pitbull ataca pai e filho durante crise convulsiva da mãe

Segundo informações do portal Rápido no Ar, o homem, de 46 anos, tentava socorrer a esposa durante a convulsão quando foi violentamente atacado pelo cachorro, que até então vivia pacificamente com a família. O filho, de 24 anos, ao tentar conter o animal e ajudar o pai, também foi mordido.

Pai está em estado grave; filho também foi hospitalizado

As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local, com apoio de equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Ambos foram levados ao hospital mais próximo e permanecem sob cuidados médicos. O pai teve ferimentos mais graves, enquanto o filho apresentou lesões moderadas.

Animal foi contido após o ataque

Familiar conseguiu isolar o cão até a chegada do socorro

Após o ataque, um outro familiar presente na casa conseguiu conter o pitbull e mantê-lo isolado dentro do imóvel. O animal não foi sacrificado e, por enquanto, permanece sob responsabilidade da família.

Risco em situações de estresse

Ataques de cães de grande porte podem ocorrer sem aviso prévio

Especialistas alertam que, embora animais domésticos sejam parte da rotina familiar, cães de raças fortes como o pitbull podem reagir de forma imprevisível a situações de estresse, barulho ou confusão — como uma emergência médica dentro de casa.

Investigação em andamento