Menina de 2 anos é atacada com spray de pimenta usado por médica

Uma criança de dois anos foi atingida por spray de pimenta durante uma missa realizada no domingo (22), na Catedral Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí (SP). A autora do disparo é uma médica de 41 anos, que foi presa em flagrante. A menina sofreu queimaduras nos lábios, apresentou sintomas respiratórios e foi levada a um hospital da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio ocorreu durante a celebração das 18h30. A médica se irritou com o comportamento da criança e, após uma discussão com os pais da menina, utilizou o spray de pimenta contra eles. A substância também atingiu outros fiéis que estavam no local.