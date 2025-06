Rota da inovação: Thais Fornicola é a Persona da semana

Como foi a transição de uma engenheira “de origem” para a área de Gestão de Pessoas?

Na época do MBA me apaixonei por temas relacionados às chamadas “soft skills”, pelos aspectos de liderança e de comunicação. Quando recebi o convite para trabalhar com Pessoas, me perguntei: “por que não?” - e a minha vida é feita de vários desses “por que nãos?”. Tomo decisões com base nisso, no tamanho do desafio e no quanto aprenderei com ele. Nessa nova posição, passei a me envolver em projetos de transformação, de pegar problemas difíceis e construir soluções ouvindo muito todos os envolvidos, entendendo as experiências de cada um para a partir daí conectar pontos e construir “pontes”. Atuei em várias áreas da empresa até chegar ao cargo de Diretora de Operações de Trading - fui a primeira mulher a ocupar esse posto na companhia.



Você saiu do mundo corporativo e veio para o setor público. Como foi essa transição?