Inverno ativa a dor ciática? Veja como aliviar em casa

Com o início do inverno nesta sexta-feira (20), profissionais da área da saúde têm observado um aumento nas queixas relacionadas à dor no nervo ciático. Segundo o fisioterapeuta Rickson Magno, criador do perfil “Dicas do Fisio” nas redes sociais, esse tipo de dor geralmente ocorre quando o nervo é comprimido ou irritado por fatores diversos.

Magno, que atua na área de reabilitação da coluna vertebral, explica que entre as causas mais comuns estão hérnias de disco na região lombar, tensão muscular na pelve, inflamações e alterações posturais, além de sobrecargas decorrentes de atividades diárias.