Baixa popularidade? Lula já não vence Bolsonaro em nova pesquisa

Outro dado que chama atenção é o desempenho de Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador de São Paulo e nome cotado para suceder Bolsonaro no pleito. Lula marca 43%, apenas um ponto à frente de Tarcísio, que aparece com 42%. Em abril, o petista tinha uma folga de nove pontos também nesse cenário — 48% a 39%.

No principal confronto testado, Lula aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro atinge 45%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Em abril, a diferença era de nove pontos a favor de Lula, que somava 49% contra 40% do rival. A oscilação de cinco pontos para cada lado indica um enfraquecimento considerável da liderança do petista.

A pesquisa também mediu a força eleitoral de outros nomes ligados à família Bolsonaro. Contra Michelle Bolsonaro, Lula pontua 46% contra 42%. Já nos confrontos com Flávio e Eduardo Bolsonaro, o presidente aparece com maior vantagem: 47% a 38% e 46% a 38%, respectivamente.

No entanto, quando o candidato do PT é Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, e não Lula, o cenário se inverte: Bolsonaro lidera com 45% contra 40% de Haddad, sinalizando a dependência do partido na imagem do atual presidente para manter competitividade.

Sinais de desgaste e incerteza no cenário eleitoral

A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 136 municípios, nos dias 10 e 11 de junho, e tem margem de erro de dois pontos percentuais. Os resultados indicam um crescente desgaste na imagem do governo Lula, abrindo espaço para o fortalecimento da oposição, especialmente da ala bolsonarista, mesmo com seu principal líder fora do jogo eleitoral — pelo menos por enquanto.