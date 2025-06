Nome feminino mais bonito do mundo é comum no Brasil; saiba qual

Segundo a Central Nacional de Informações do Registro Civil, entre 2010 e 2020, o nome foi registrado 147.579 vezes, ficando entre os dez mais escolhidos em todo o país. No estado do Rio de Janeiro, foi o mais registrado no período, liderando com folga.

A preferência por nomes como Sophia demonstra uma inclinação por opções atemporais, com pronúncia fácil e significado marcante. Mesmo em um cenário de nomes criativos e modernos, ela segue como uma escolha sólida para pais que buscam equilíbrio entre tradição e beleza sonora.

O som das emoções

No fim das contas, a escolha de um nome é muito mais do que uma questão de gosto: ela está profundamente ligada a fatores emocionais, sociais e linguísticos. O estudo mostra que, mesmo sem perceber, muitas pessoas escolhem nomes que "soam bem" porque esses sons despertam sensações agradáveis — uma conexão quase instintiva.