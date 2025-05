Referendo italiano: 5 mil podem votar na região de Piracicaba

Em meio as recentes mudanças que restringiram o acesso à cidadania italiana, a votação de brasileiros que tem o passaporte italiano é fundamental. O alerta é do presidente da Societá Italiana de Mutuo Soccorso, Juliano Diorizotto.

“Esse referendo é como uma pesquisa de opinião para que o governo italiano decida para que lado ele vai no sentido de formulação de leis. Devem participar todos aqueles que estão regularizados no Consultado Italiano. Essas pessoas recebem em casa as cédulas para votar, já com o porte pago para o envio de volta. Não é obrigatório a participação no referendo, mas a gente está fazendo esse movimento para que as pessoas participem, mostrem o interesse pela Itália, para que a gente fortaleça os lados. Veja que por termos ficado distantes nós estamos perdendo alguns direitos”, disse.

É neste contexto que acontecem, nos dias 8 e 9 de junho, que serão realizados os referendos. O voto deve chegar ao Consulado Geral da Itália em São Paulo até as 16h do dia 5 de junho.

Serão decididas, por meio de cinco perguntas em cédulas separadas, mudanças em leis que tratam de temas sensíveis como demissão sem justa causa, contratos temporários, indenizações em pequenas empresas, responsabilidade de empreiteiras em acidentes de trabalho e, claro, o tempo mínimo de residência exigido para estrangeiros solicitarem a cidadania italiana (que pode cair de 10 para 5 anos, se o eleitor optar por revogar a regra atual).