Camisa vermelha da seleção? Entenda a nota oficial da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) veio a público nesta terça-feira (29) para esclarecer a polêmica em torno de um possível novo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A entidade negou veementemente os rumores que circulavam sobre uma camisa na cor vermelha.

Em nota oficial, a CBF foi categórica ao afirmar que as imagens divulgadas "não são oficiais". A confederação também reforçou que seguirá rigorosamente seu estatuto, o qual determina que os uniformes da seleção nacional devem obrigatoriamente utilizar as cores da bandeira do Brasil: azul, amarelo, verde e branco.

Leia a íntegra da nota divulgada pela CBF:

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais.