Cabra sozinha em carro é resgatada por bombeiros em enchente

Uma cabra foi encontrada sozinha em um carro ilhado e resgatada pelo Corpo de Bombeiros durante as fortes chuvas deste sábado (5) que atingem Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A previsão do tempo indica 60% de chance de mais chuvas neste sábado, com ventos entre 10 e 15 km/h. As temperaturas variam entre 16°C e 23°C. Para os próximos dias, o cenário continua instável, com possibilidade de chuvas ocasionais e temperaturas entre 17°C e 25°C.

As autoridades seguem em alerta e reforçam o monitoramento das áreas de risco.