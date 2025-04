Uma colisão entre dois automóvel resultou em capotamento na manhã desta terça-feira (1) no cruzamento entre as ruas Alfredo Guedes e Dom Pedro I, no Bairro Alto em Piracicaba.

O acidente aconteceu por volta das 10h, envolvendo um Fiat Uno e um VW Gol, causando leves escoriações em um dos ocupantes. Segundo relatos, um dos veículos avançou a sinalização de parada obrigatória, mas a ocorrência está sendo apurada.

O acidente foi atendido pela polícia e agentes, com a elaboração de um boletim.