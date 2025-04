'Bala Halls', 'Feinho'...: Veja 7 apelidos curiosos de criminosos

Alguns são tão bizarros que a gente quase esquece do que esses sujeitos fizeram para merecer tais nomes. As fotos dos criminosos foram divulgadas pela Polícia Civil.

No Espírito Santo, os criminosos não são apenas conhecidos pelos seus crimes, mas também pelos apelidos que fazem qualquer um dar risada (ou ficar em choque). O jornal A Gazeta reuniu os mais curiosos "codinomes" que viraram notícia e passaram pelo radar das redes sociais.

Na última quarta-feira (26), um líder da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) foi morto durante uma ação da Polícia Militar. Anderson de Andrade Bento, além de ser chamado de "Andinho" e "Andin", era conhecido pelo vulgo incomum de "Cu". O apelido constava no próprio mandado de prisão dele e na arte do Disque-Denúncia (181), divulgada pelas autoridades. Ele foi morto após tentar pegar a arma de um policial, segundo a corporação. Anderson tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, associação criminosa e era irmão de outros três integrantes da cúpula do PCV.



"Cu", "Andinho", "Andin"

"Peida Leite"

Rhuan Cannygia Chenneman Batista, ou como é mais conhecido... Peida Leite. Ele, que fazia parte da alta cúpula do PCV, foi preso com uma pistola e caderno de anotações do tráfico em Vila Velha. O apelido, claro, bombou nas redes sociais e virou meme entre os internautas.