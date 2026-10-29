A Prefeitura de Taubaté rejeitou um pedido da concessionária ABC Transportes para aumentar em 4,45% o subsídio pago pelo município para a empresa.

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No pedido, a ABC solicitava que o valor do subsídio passasse de R$ 11,22 por quilômetro rodado para R$ 11,72 - ou seja, haveria um custo extra de R$ 0,50 a cada quilômetro rodado pela frota da concessionária.