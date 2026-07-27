O subsídio pago pela Prefeitura de Taubaté para a concessionária ABC Transportes já representa mais de 70% da receita obtida pela empresa responsável por operar o transporte público no município. Esse ano, de janeiro a abril, a receita total do sistema foi de R$ 17,1 milhões, sendo R$ 12,1 milhões de subsídio (70,75% do total) e R$ 5 milhões obtidos com a cobrança da passagem de ônibus (29,24% do total).

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A participação do subsídio na receita do sistema tem aumentado ano a ano. Em 2024, a receita foi de R$ 37,4 milhões, sendo R$ 20,28 milhões de subsídio (54,22%) e R$ 17,12 milhões via tarifa (45,77%). Em 2025, a receita foi de R$ 41,5 milhões, sendo R$ 25,4 milhões de subsídio (61,33%) e R$ 16,07 milhões via tarifa (R$ 38,66%).