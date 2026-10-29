O empresário Fernando Gomes, do Vale do Paraíba, publicou um vídeo nas redes sociais em que defende a paralisação de empresas e do comércio e incentiva empresários a demitir funcionários.

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Candidato a deputado estadual nas eleições, tendo recebido 1.184 votos, ele afirma que é preciso reagir ao cenário político e critica o que considera falta de mobilização da população.