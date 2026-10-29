O empresário Fernando Gomes, do Vale do Paraíba, publicou um vídeo nas redes sociais em que defende a paralisação de empresas e do comércio e incentiva empresários a demitir funcionários que apoiam o PT.
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Candidato a deputado estadual nas eleições, tendo recebido 1.184 votos, ele afirma que é preciso reagir ao cenário político e critica o que considera falta de mobilização da população.
Na publicação, Gomes convoca empresários a interromper as atividades comerciais e empresariais como forma de pressão. Em uma mensagem que acompanha o vídeo, ele afirma que a população precisa tomar alguma atitude, em vez de apenas lamentar os acontecimentos políticos.
“Não dá mais! Ou você faz alguma coisa ou eles fazem contra você! Não dá pra engolir, você, eu e todos temos que fazer algo, não é só lamentar! Ação, parceiro. Parem as empresas, comércio e a porra toda!”, escreveu.
Na sequência, o empresário defende que os estabelecimentos dispensem seus funcionários e afirma que os efeitos econômicos da medida seriam necessários diante do cenário que critica.
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Empresário questiona resultado eleitoral
No vídeo, Gomes diz que tem recebido mensagens de pessoas que demonstram indignação com a situação política. Ele afirma que o país estaria vivendo um momento de luto e questiona os resultados eleitorais, citando números de Santa Catarina sem apresentar, na gravação, dados que comprovem as alegações.
“Mas sabe por que fazem isso com você, comigo? Porque a gente não faz bosta nenhuma”, afirma.
O empresário também critica quem teme participar de manifestações por receio de ser preso e defende que a reação ocorra por meio da interrupção das atividades econômicas.
“Sabe o que tem que fazer? Fecha a porra do comércio. Para a empresa. Manda todo mundo embora, pai. Chega. Até quando, cara?”, diz no vídeo.
Ao encerrar a gravação, Gomes volta a questionar a falta de reação da população e afirma que a rotina das pessoas contribui para a continuidade da situação política que critica.
Fernando Gomes é empresário e tem ligação com Jacareí e São José dos Campos. Ele disputou uma vaga de deputado estadual e recebeu 1.184 votos. Nas publicações, defende que empresários adotem medidas de pressão econômica e direciona suas críticas a pessoas que apoiam o PT.
O empresário não foi localizado pela reportagem. O espaço segue aberto para a manifestação.