A doação de órgãos de Miguel Meneses, de 14 anos, poderá salvar até seis vidas. O adolescente, goleiro das categorias de base do São José Esporte Clube, morreu na terça-feira (27), após sofrer um grave acidente de carro no Anel Viário de São José dos Campos.

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Na noite desta quarta-feira (28), a família autorizou a captação de órgãos no Hospital Municipal, em um gesto de solidariedade que emocionou familiares, amigos e profissionais de saúde.