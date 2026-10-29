A doação de órgãos de Miguel Meneses, de 14 anos, poderá salvar até seis vidas. O adolescente, goleiro das categorias de base do São José Esporte Clube, morreu na terça-feira (27), após sofrer um grave acidente de carro no Anel Viário de São José dos Campos.
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Na noite desta quarta-feira (28), a família autorizou a captação de órgãos no Hospital Municipal, em um gesto de solidariedade que emocionou familiares, amigos e profissionais de saúde.
Foram captados coração, fígado, rins e córneas, que poderão beneficiar pacientes que aguardam por transplantes – se cada órgão beneficiar uma pessoa, seis vidas serão positivamente impactadas.
O procedimento foi realizado por equipes do Hospital Municipal e da OPO (Organização de Procura de Órgãos), vinculada à Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).
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Corredor de aplausos
Antes da captação, centenas de pessoas participaram de uma homenagem ao adolescente.
Familiares, amigos, profissionais de saúde e companheiros de futebol formaram um corredor de aplausos no Hospital Municipal para se despedir do jovem, em um momento marcado por lágrimas, abraços, orações e emoção.
A homenagem também representou um reconhecimento à decisão dos pais, que, em meio à dor pela perda do filho, autorizaram a doação dos órgãos para oferecer uma nova oportunidade a pessoas que esperam por um transplante.
Como foi o acidente
Miguel sofreu o acidente no domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos. Após a ocorrência, foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal, onde teve a morte encefálica confirmada. O adolescente morreu na terça-feira (27).
A notícia provocou comoção entre familiares, amigos, colegas de escola, jogadores e torcedores da Águia do Vale. Miguel integrava a equipe sub-15 do São José Esporte Clube e também havia passado pelo programa Atleta Cidadão.
Em reconhecimento à trajetória do adolescente e à repercussão da tragédia, a Prefeitura de São José dos Campos decretou luto oficial de três dias.
Doação de órgãos
O gesto da família também reforça a importância da doação de órgãos para pacientes que dependem de transplantes. Segundo a Prefeitura, entre janeiro e outubro de 2026, o Hospital Municipal registrou a captação de 37 órgãos e tecidos, incluindo corações, pulmões, fígados, rins e córneas.
A unidade é referência regional nesse tipo de procedimento. Antes da captação dos órgãos de Miguel, o hospital havia realizado nove procedimentos em 2026, com a captação de 14 rins, dez córneas, sete fígados, quatro corações e dois pulmões.
A doação autorizada pela família de Miguel poderá representar uma nova chance de vida para pacientes que aguardam na fila por um transplante.
Velório e sepultamento
O velório de Miguel Meneses está previsto para começar às 8h desta quinta-feira (29), na Câmara Municipal de São José dos Campos.
O sepultamento será realizado no Memorial do Vale, em Jacareí.