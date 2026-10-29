O momento aconteceu antes do procedimento de captação dos órgãos do adolescente, cuja doação foi autorizada pela família.

Uma homenagem marcada por emoção, lágrimas e solidariedade reuniu centenas de pessoas na noite desta quarta-feira (28), no Hospital Municipal de São José dos Campos. Familiares, amigos, profissionais de saúde e companheiros de futebol formaram um corredor de aplausos para a despedida de Miguel Meneses, de 14 anos, goleiro da equipe sub-15 do São José Esporte Clube.

A despedida foi marcada por lágrimas, abraços, orações e aplausos. A homenagem também representou um reconhecimento ao gesto de solidariedade dos pais de Miguel, que, mesmo diante da dor pela perda do filho, decidiram autorizar a doação de seus órgãos para ajudar outras pessoas que aguardam por transplantes.

Miguel morreu na terça-feira (27), após sofrer um grave acidente de carro no domingo (25), no Anel Viário de São José dos Campos. O adolescente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal, onde teve a morte encefálica confirmada.

O jovem goleiro integrava as categorias de base do São José Esporte Clube e tinha passagem pelo programa Atleta Cidadão. Sua morte provocou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de escola, jogadores e torcedores da Águia do Vale.