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É assim que Tereza Meneses define o filho Miguel, de 14 anos, que terá os órgãos doados para ajudar pacientes que aguardam por transplantes. Após perder o adolescente em um acidente de carro no Anel Viário de São José dos Campos, a família decidiu transformar a dor em esperança para outras pessoas.

“O corpo vai para a terra e vai ser consumido pela terra, enquanto pode salvar tantas vidas. E a gente chegou nessa decisão de doar os órgãos dele”, afirmou Tereza, emocionada.

A morte encefálica de Miguel foi constatada na terça-feira (27), no Hospital Municipal de São José dos Campos. A captação dos órgãos está prevista para esta quarta-feira (28), às 21h30. Antes do procedimento, familiares, amigos e profissionais da unidade participarão de um corredor de aplausos em homenagem ao adolescente e à decisão da família.

“Nosso coração está leve. O meu, do meu esposo, Kelson, do Benício (irmão). E a gente fica até sem acreditar, porque a gente sabe que foi o agir de Deus na nossa vida mesmo”, contou a mãe.