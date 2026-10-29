A fuga de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos e a divulgação da carta golpista em que contestou o resultado das eleições presidenciais provocaram uma crise política no bolsonarismo.

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Isolado entre aliados que rejeitaram o discurso golpista, o senador encontrou respaldo no irmão Eduardo Bolsonaro e em integrantes da ala mais radical do PL, que mantêm a aposta no confronto mesmo após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).