O avião privado que transportou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a esposa e as filhas aterrissou em solo norte-americano na manhã desta quarta-feira (28), após deixar o Equador com destino a Miami, nos Estados Unidos.

A fuga ocorreu após o senador descumprir o prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do TF (Supremo Tribunal Federal), para entregar seus passaportes à Polícia Federal.

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