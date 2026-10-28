O avião privado que transportou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a esposa e as filhas aterrissou em solo norte-americano na manhã desta quarta-feira (28), após deixar o Equador com destino a Miami, nos Estados Unidos.
A fuga ocorreu após o senador descumprir o prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do TF (Supremo Tribunal Federal), para entregar seus passaportes à Polícia Federal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Flávio, a esposa e as filhas cruzaram a fronteira entre a Argentina e o Brasil às 22h50 de terça-feira (27), pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na província argentina de Misiones. Às 23h30, a família embarcou em um avião privado com destino a Guayaquil, no Equador.
As informações foram confirmadas pela Direção Nacional de Migrações da Argentina.
Na terça-feira, um aliado próximo do senador e uma fonte do governo norte-americano confirmaram à agência Reuters que Flávio havia viajado para os Estados Unidos.
A viagem ocorreu apesar de o senador ter afirmado, na véspera, que não pretendia deixar o Brasil. Em vídeo publicado nas redes sociais após ser intimado pelo Judiciário, ele declarou que permaneceria no país para organizar a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito no domingo (26), após derrotá-lo no segundo turno da eleição presidencial.
Investigação por lavagem de dinheiro
A determinação de Alexandre de Moraes para a entrega dos passaportes foi tomada no âmbito de um inquérito que investiga Flávio Bolsonaro por suspeita de lavagem de dinheiro. O advogado Willer Tomaz, amigo do senador, também é investigado. Ambos negam irregularidades.
A decisão ocorreu após o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, afirmar em uma transmissão nas redes sociais que Flávio deveria deixar o país caso perdesse a eleição presidencial e assumir a liderança da oposição brasileira.