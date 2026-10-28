A PF (Polícia Federal) informou, nesta quarta-feira (28), que está investigando as circunstâncias da fuga do senador Flávio Bolsonaro do Brasil. O senador desobedeceu decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que o proibiu de deixar o país e determinou a entrega de seus passaportes pessoal e diplomático.

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Moraes expediu a ordem judicial a pedido da PF, pouco após Flávio ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições para a Presidência da República, realizado no último domingo (25).