Após deixar o Brasil, Flávio Bolsonaro (PL) agradeceu a Donald Trump e Javier Milei pelo apoio e afirmou que vai liderar a oposição a Lula a partir dos Estados Unidos. Em carta, o senador voltou a questionar, sem apresentar provas, o resultado das eleições. Ele chegou a se autoproclamar o "verdadeiro presidente eleito".

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No documento, ele também afirma que vai liderar a oposição ao presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir do território norte-americano.