O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a contestar o resultado das eleições presidenciais de 2026 e se declarou presidente eleito em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (28), após chegar aos Estados Unidos.

Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, o parlamentar alegou ter sido vítima de fraude eleitoral e agradeceu ao governo norte-americano.

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