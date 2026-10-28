O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a contestar o resultado das eleições presidenciais de 2026 e se declarou presidente eleito em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (28), após chegar aos Estados Unidos.
Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, o parlamentar alegou ter sido vítima de fraude eleitoral e agradeceu ao governo norte-americano.
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O comunicado foi encaminhado pelo empresário Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos e mantém proximidade com Eduardo Bolsonaro, irmão do senador. No texto, Flávio também fez referências a lideranças da oposição venezuelana, como Juan Guaidó e María Corina Machado.
Após divulgar a primeira versão da carta em imagens nas redes sociais, Flávio publicou uma nova versão do documento, na qual substituiu as expressões “verdadeiro presidente do Brasil” e “presidente eleito” por “líder do Brasil” e “líder”, respectivamente.
A declaração representa mais um capítulo da contestação do resultado eleitoral pelo senador, que já havia anunciado a intenção de recorrer à Justiça para tentar anular a votação.
Flávio questiona resultado das eleições
No domingo (25), após a apuração do segundo turno, Flávio afirmou que não reconheceria o resultado das urnas e disse que pediria a anulação da eleição. Como justificativa, questionou a decisão que estendeu o horário de votação em algumas seções eleitorais.
O senador criticou a atuação do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou a extensão do horário diante de dificuldades no deslocamento de eleitores. A decisão foi posteriormente operacionalizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Flávio alegou quebra de isonomia entre os eleitores, mas não apresentou provas de que a medida tenha alterado o resultado da disputa.
O candidato, porém, não citou que ele também havia pedido a prorrogação do horário de votação em cidades afetadas pela chuva.
Chegada aos Estados Unidos
Flávio chegou a Miami nesta quarta-feira, acompanhado da mulher e das duas filhas, após uma viagem em avião particular que passou por Argentina e Equador, segundo informações de monitoramento de voo e relatos publicados pela imprensa.
A viagem ocorreu depois de uma determinação do STF para que o senador entregasse seus passaportes no âmbito de uma investigação. O parlamentar havia afirmado anteriormente que cumpriria a ordem judicial.
A chegada aos Estados Unidos e o novo comunicado ampliam a repercussão política da decisão de Flávio de não reconhecer a derrota eleitoral.
Referências à oposição venezuelana
Ao citar Juan Guaidó e María Corina Machado, Flávio recorreu a figuras da oposição ao governo venezuelano. Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela em 2019 e recebeu reconhecimento de diversos países, enquanto María Corina Machado é uma das principais lideranças oposicionistas do país.
A comparação ocorre em meio à contestação do resultado brasileiro pelo senador e à tentativa de mobilizar apoio internacional para sua posição.
A vitória de Lula, no entanto, foi confirmada pela apuração oficial das eleições brasileiras e entidades estrangeiras.