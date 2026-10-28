A votação do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São José dos Campos revela diferenças importantes no avanço dos dois candidatos entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial de 2026. A cidade foi a que registrou a maior diferença entre a votação dos dois candidatos em todo o estado de São Paulo.

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Lula aumentou em 30,4% sua votação na região Sul, enquanto Flávio cresceu 9,65% no agrupamento que reúne Centro, Oeste e Sudeste – esses foram os dois maiores percentuais de crescimento dos candidatos na cidade.