A votação do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São José dos Campos revela diferenças importantes no avanço dos dois candidatos entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial de 2026. A cidade foi a que registrou a maior diferença entre a votação dos dois candidatos em todo o estado de São Paulo.
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Lula aumentou em 30,4% sua votação na região Sul, enquanto Flávio cresceu 9,65% no agrupamento que reúne Centro, Oeste e Sudeste – esses foram os dois maiores percentuais de crescimento dos candidatos na cidade.
Os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), organizados por zonas eleitorais, mostram que Lula ampliou sua votação em todas as quatro regiões analisadas. Flávio também avançou em todas elas, mas teve crescimento proporcional bem menor.
No resultado geral de São José dos Campos, Flávio passou de 240.721 votos no primeiro turno para 260.425 no segundo, um acréscimo de 19.704 votos. Lula avançou de 136.451 para 175.087 votos, ganhando 38.636 votos no município.
O crescimento de Lula foi de 28,3% em relação ao primeiro turno, enquanto Flávio ampliou sua votação em 8,2%.
Lula cresce mais na região sul
A região sul de São José dos Campos foi onde Lula registrou seu maior crescimento proporcional. O candidato passou de 42.916 votos no primeiro turno para 55.974 no segundo, um aumento de 13.058 votos, equivalente a 30,4%.
Flávio Bolsonaro também ampliou sua votação na região, passando de 84.377 para 91.009 votos, com acréscimo de 6.632 votos. O crescimento foi de 7,8%.
A região sul concentrou a maior votação dos dois candidatos nos dois turnos. No segundo turno, Flávio recebeu 91.009 votos, enquanto Lula somou 55.974.
Flávio cresce no Centro, Oeste e Sudeste
No agrupamento que reúne Centro, Oeste e Sudeste, Flávio Bolsonaro passou de 62.801 votos no primeiro turno para 68.861 no segundo, um aumento de 6.060 votos, equivalente a 9,6% — segundo os percentuais calculados a partir dos números absolutos da planilha.
Lula, por sua vez, passou de 34.969 para 44.016 votos nessa área, um acréscimo de 9.047 votos, correspondente a 25,9%.
Crescimento dos candidatos por região
A comparação entre os dois turnos permite observar o avanço de cada candidato nas quatro áreas eleitorais de São José dos Campos.
No Centro, Oeste e Sudeste, Flávio ganhou 6.060 votos e Lula, 9.047. Na região Norte, o candidato do PL acrescentou 2.334 votos, enquanto o petista ganhou 6.056.
Na região Leste e Central, Flávio avançou 4.678 votos, contra 10.475 de Lula. Já na região Sul, o aumento foi de 6.632 votos para o senador e 13.058 para o presidente.
Em números absolutos, a região Norte teve o menor avanço de Flávio, enquanto a região Sul registrou seu maior acréscimo. Para Lula, a região Norte também teve o menor aumento, e a Sul concentrou o maior crescimento.
Percentuais de crescimento por região
Considerando os votos do primeiro e do segundo turno, os percentuais de crescimento foram:
- Centro, Oeste e Sudeste: Flávio cresceu 9,6%; Lula, 25,9%.
- Norte: Flávio cresceu 6,8%; Lula, 29,6%.
- Leste e Central: Flávio cresceu 7,9%; Lula, 27,5%.
- Sul: Flávio cresceu 7,9%; Lula, 30,4%.
Os percentuais acima foram calculados com base na variação entre os votos de cada turno. A planilha também apresenta percentuais nas colunas D e E, mas alguns valores da coluna D não correspondem à variação calculada diretamente sobre os votos absolutos.
Lula amplia vantagem
O balanço geral mostra que Lula acrescentou 38.636 votos em São José dos Campos entre os dois turnos, enquanto Flávio Bolsonaro ganhou 19.704. O avanço do petista foi quase duas vezes maior em número absoluto de votos.
Apesar de Flávio ter mantido a maior votação total no município, Lula apresentou crescimento proporcional superior em todas as quatro regiões eleitorais analisadas.
Os dados indicam que a região Sul foi especialmente importante para a ampliação da votação do presidente, enquanto Flávio também avançou em todas as áreas, com menor crescimento absoluto na região Norte.