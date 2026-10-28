A votação do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São José dos Campos revela como os dois candidatos ampliaram seus votos entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial de 2026.

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Os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), organizados por zonas eleitorais, mostram onde cada candidato teve maior crescimento e quais regiões registraram os menores avanços.