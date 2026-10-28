A votação do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São José dos Campos revela como os dois candidatos ampliaram seus votos entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial de 2026.
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Os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), organizados por zonas eleitorais, mostram onde cada candidato teve maior crescimento e quais regiões registraram os menores avanços.
No resultado geral do município, Flávio Bolsonaro passou de 240.721 votos no primeiro turno para 260.425 no segundo, um aumento de 19.704 votos. Lula, por sua vez, avançou de 136.451 para 175.087 votos, crescimento de 38.636 votos.
O levantamento considera quatro agrupamentos de zonas eleitorais de São José dos Campos: 127 (Centro, Oeste e Sudeste), 282 (Norte), 411 (Leste e Central) e 412 (Sul).
Segundo turno
No segundo turno, Flávio Bolsonaro recebeu 260.425 votos em São José dos Campos, contra 175.087 de Lula.
Na zona eleitoral 127, que abrange Centro, Oeste e Sudeste, Flávio recebeu 68.861 votos, enquanto Lula teve 44.016. Na zona 282, correspondente à região Norte, Flávio somou 36.570 votos, contra 26.529 de Lula.
Na zona 411, que reúne as regiões Leste e Central, Flávio obteve 63.985 votos e Lula, 48.568. Já na zona 412, que abrange a região Sul, Flávio alcançou 91.009 votos, enquanto Lula recebeu 55.974.
A região Sul concentrou a maior votação dos dois candidatos. Flávio teve seu melhor resultado nessa área, assim como Lula, que também registrou ali o maior número de votos entre as zonas eleitorais analisadas.
Primeiro turno
Na primeira etapa da eleição, Flávio Bolsonaro somou 240.721 votos no município, enquanto Lula recebeu 136.451.
Na zona 127, que reúne Centro, Oeste e Sudeste, Flávio recebeu 62.801 votos, contra 34.969 de Lula. Na zona 282, na região Norte, Flávio teve 34.236 votos, enquanto Lula somou 20.473.
Na zona 411, que abrange as regiões Leste e Central, Flávio alcançou 59.307 votos, contra 38.093 de Lula. Na zona 412, na região Sul, Flávio recebeu 84.377 votos, enquanto Lula teve 42.916.
Assim como no segundo turno, a região Sul liderou a votação dos dois candidatos. Flávio obteve 84.377 votos, enquanto Lula recebeu 42.916.
A comparação entre os turnos mostra que Lula ampliou sua votação em todas as quatro regiões analisadas. Flávio Bolsonaro também cresceu em todas elas, mas em ritmo menor em número absoluto de votos.
Onde Lula mais cresceu?
A região Sul foi onde Lula registrou o maior crescimento em São José dos Campos entre o primeiro e o segundo turno. O candidato passou de 42.916 para 55.974 votos, um avanço de 13.058 votos.
Na sequência aparece a região Leste e Central, onde Lula passou de 38.093 para 48.568 votos, com acréscimo de 10.475. No agrupamento Centro, Oeste e Sudeste, o crescimento foi de 9.047 votos, de 34.969 para 44.016.
A menor expansão ocorreu na região Norte, onde Lula passou de 20.473 para 26.529 votos, uma diferença de 6.056.
Onde Flávio menos cresceu?
Entre as quatro regiões, a Norte registrou o menor crescimento de Flávio Bolsonaro em número de votos. O candidato passou de 34.236 no primeiro turno para 36.570 no segundo, um aumento de 2.334 votos.
Na região Leste e Central, o crescimento foi de 4.678 votos, de 59.307 para 63.985. Já no agrupamento Centro, Oeste e Sudeste, a votação aumentou em 6.060 votos, passando de 62.801 para 68.861.
A região Sul teve o maior avanço numérico de Flávio Bolsonaro, com 6.632 votos a mais, passando de 84.377 para 91.009.
Comparação entre os turnos
No balanço geral, Lula acrescentou 38.636 votos à sua votação em São José dos Campos, enquanto Flávio Bolsonaro ganhou 19.704. O crescimento de Lula foi, portanto, quase o dobro do registrado pelo adversário.
Na zona 127, que reúne Centro, Oeste e Sudeste, Flávio cresceu 6.060 votos e Lula, 9.047. Na zona 282, na região Norte, os aumentos foram de 2.334 para Flávio e 6.056 para Lula.
Na zona 411, que abrange Leste e Central, Flávio ampliou sua votação em 4.678 votos, enquanto Lula ganhou 10.475. Na zona 412, na região Sul, Flávio teve acréscimo de 6.632 votos e Lula, de 13.058.
Os números mostram que Lula ampliou sua votação em todas as zonas eleitorais analisadas e teve o maior crescimento absoluto na região Sul. Flávio também avançou em todas elas, mas seu menor crescimento ocorreu na região Norte.