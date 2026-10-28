São José dos Campos registrou a maior diferença de votos a favor de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todo o estado de São Paulo nos dois turnos da eleição presidencial, de acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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No município, no segundo turno, o candidato do PL recebeu 260.425 votos, contra 175.087 de Lula, uma vantagem de 85.338 votos.