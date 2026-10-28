São José dos Campos registrou a maior diferença de votos a favor de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todo o estado de São Paulo nos dois turnos da eleição presidencial, de acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
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No município, no segundo turno, o candidato do PL recebeu 260.425 votos, contra 175.087 de Lula, uma vantagem de 85.338 votos.
A diferença caiu na comparação com o primeiro turno em São José: Flávio recebeu 240.721 votos, contra 136.451 de Lula, uma vantagem de 104.270 votos.
O resultado do segundo turno colocou São José à frente de outros grandes municípios paulistas onde Flávio também abriu ampla vantagem. A cidade é o maior colégio eleitoral da RMVale, com mais de 540 mil eleitores.
Na sequência do ranking estadual do segundo turno aparecem São José do Rio Preto, com 171.594 contra 91.206, diferença de 80.388; Sorocaba, com 246.097 votos para Flávio e 168.314 para Lula, diferença de 77.783 votos; Limeira, com 127.463 contra 50.703, diferença de 76.760; e Piracicaba, onde Flávio teve 155.469 votos e Lula, 82.345, uma vantagem de 73.124 votos.
Flávio vence com 53% em SP
No resultado consolidado do estado de São Paulo, no segundo turno, Flávio Bolsonaro recebeu 14.139.178 votos, o equivalente a 53,85% dos votos válidos. Lula somou 12.119.274 votos, ou 46,15%.
A diferença entre os dois candidatos em todo o estado chegou a 2.019.904 votos a favor de Flávio.
Apesar da vantagem estadual, Lula conseguiu vencer em 72 municípios paulistas no segundo turno. Flávio, por sua vez, foi o mais votado em 573 cidades.
Lula venceu na Grande SP
As maiores diferenças de votos a favor de Lula ficaram concentradas em municípios da Grande São Paulo. A maior delas ocorreu justamente na capital.
Em São Paulo, Lula recebeu 3.864.354 votos, contra 3.097.923 de Flávio, diferença de 766.431 votos para o petista.
Na sequência aparecem Diadema, onde Lula teve 156.935 votos contra 100.154 de Flávio, vantagem de 56.781; São Bernardo do Campo, com 268.963 contra 216.777, diferença de 52.186; Taboão da Serra, com 100.912 contra 69.764, vantagem de 31.148; e Embu das Artes, onde Lula recebeu 94.154 votos, contra 67.200 de Flávio, diferença de 26.954 votos.
Os números mostram a concentração da vantagem de Lula nos maiores municípios da Grande São Paulo, enquanto Flávio conseguiu construir uma frente ampla em grande parte do interior paulista.
Flávio venceu na RMVale
Flávio Bolsonaro venceu a eleição presidencial na RMVale no segundo turno, com 59,77% dos votos válidos, contra 40,23% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Apesar da vitória expressiva do candidato do PL, o segundo turno mostrou um avanço maior do petista em comparação com a primeira votação, reduzindo a diferença entre os dois candidatos na região.
Flávio recebeu 903.498 votos na RMVale, enquanto Lula teve 608.194. A diferença entre os candidatos ficou em 295.304 votos no segundo turno, abaixo dos 366.004 registrados no primeiro turno. Com isso, a vantagem de Flávio sobre Lula diminuiu em 70.700 votos.
Os números mostram que, embora Flávio tenha mantido a liderança regional, Lula conseguiu ampliar sua votação em proporção superior à do adversário na comparação entre os dois turnos.
Crescimento maior de Lula
Flávio Bolsonaro recebeu 65.332 votos a mais no segundo turno em relação ao primeiro, um crescimento de 2,01 pontos percentuais. Lula, por sua vez, conquistou mais 136.032 votos, ampliando sua votação em 7,7 pontos percentuais.
O desempenho do petista representou um avanço proporcional quase quatro vezes maior que o de Flávio na região. A diferença de crescimento ajuda a explicar por que a distância entre os dois candidatos diminuiu, mesmo com a vitória do representante do PL.
A redução da vantagem ocorreu em um cenário no qual Flávio permaneceu à frente na contagem regional, mas Lula conseguiu atrair uma parcela maior de votos adicionais entre as duas etapas da eleição.
São José, Taubaté e Jacareí
Nos três maiores colégios eleitorais da região, Flávio Bolsonaro também venceu a disputa. São José dos Campos, Taubaté e Jacareí concentraram votações expressivas para os dois candidatos, com diferenças importantes nos percentuais.
Em São José dos Campos, Flávio recebeu 260.425 votos, o equivalente a 59,80%. Lula obteve 175.087 votos, ou 40,20%. A vantagem do candidato do PL foi de 85.338 votos.
Em Taubaté, Flávio alcançou um dos resultados mais expressivos entre as maiores cidades da RMVale. Foram 115.175 votos, correspondentes a 63,39% do total, contra 66.531 votos de Lula, que ficou com 36,61%. A diferença chegou a 48.644 votos.
Já em Jacareí, Flávio conquistou 81.268 votos, ou 59,99%, enquanto Lula recebeu 54.196 votos, equivalentes a 40,01%. O candidato do PL venceu por uma margem de 27.072 votos.
Taubaté teve, entre as três maiores cidades, o maior percentual de votação para Flávio Bolsonaro. São José dos Campos e Jacareí apresentaram resultados semelhantes, com o candidato do PL próximo de 60% dos votos válidos.
Maiores vantagens de Flávio
A maior vantagem percentual de Flávio Bolsonaro sobre Lula entre os municípios da RMVale foi registrada em Taubaté. O candidato do PL obteve 63,39% dos votos, contra 36,61% do petista, uma diferença de 26,77 pontos percentuais.
Tremembé aparece na sequência, com 63,23% para Flávio e 36,77% para Lula, diferença de 26,46 pontos percentuais. Caçapava completa o grupo das três cidades com as maiores vantagens percentuais do candidato do PL: foram 62,57% contra 37,43%, uma distância de 25,14 pontos percentuais.
Cidades onde Lula venceu
Apesar de ter sido derrotado no resultado regional, Lula conseguiu superar Flávio Bolsonaro em quatro municípios da RMVale: Areias, Bananal, São José do Barreiro e Queluz.
Em Areias, Lula recebeu 1.616 votos, equivalentes a 59,50%, enquanto Flávio teve 1.100 votos, ou 40,50%. Foi a maior vantagem percentual do petista entre as cidades da região, com uma diferença de 19 pontos percentuais.
Em Bananal, Lula alcançou 3.589 votos, ou 55,15%, contra 2.919 votos de Flávio, que ficou com 44,85%. A diferença foi de 10,30 pontos percentuais.
São José do Barreiro também registrou vitória do petista. Lula obteve 1.473 votos, correspondentes a 53,10%, enquanto Flávio recebeu 1.301 votos, ou 46,90%. A vantagem de Lula foi de 6,20 pontos percentuais.
Em Queluz, Lula obteve 2.872 votos, correspondentes a 52,53%, enquanto Flávio recebeu 2.595 votos, ou 47,47%. A vantagem de Lula foi de 5,06 pontos percentuais.