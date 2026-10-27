O PT de São José dos Campos ironizou o prefeito Anderson Farias (PSD) após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. Em uma publicação nas redes sociais, a Juventude do partido compartilhou uma imagem de Flávio Bolsonaro (PL) trabalhando em uma unidade do Burger King e mandou um recado ao chefe do Executivo: “Anderson Farias, posta essa daqui”.

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A provocação foi publicada na segunda-feira (26), no perfil oficial da Juventude do PT de São José dos Campos e na página de André Serena, secretário de Juventude do partido no município. A postagem faz referência direta às montagens divulgadas anteriormente pelo prefeito, que apoiou Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.