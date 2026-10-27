O PT de São José dos Campos ironizou o prefeito Anderson Farias (PSD) após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. Em uma publicação nas redes sociais, a Juventude do partido compartilhou uma imagem de Flávio Bolsonaro (PL) trabalhando em uma unidade do Burger King e mandou um recado ao chefe do Executivo: “Anderson Farias, posta essa daqui”.
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A provocação foi publicada na segunda-feira (26), no perfil oficial da Juventude do PT de São José dos Campos e na página de André Serena, secretário de Juventude do partido no município. A postagem faz referência direta às montagens divulgadas anteriormente pelo prefeito, que apoiou Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.
Após o primeiro turno, vencido por Flávio, Anderson publicou uma imagem criada com inteligência artificial que mostrava Lula e Fernando Haddad (PT) trabalhando em uma unidade do Burger King. A publicação foi uma provocação política relacionada ao resultado eleitoral.
O prefeito também havia compartilhado uma montagem com Marina Silva, Simone Tebet, Manuela d’Ávila e Gleisi Hoffmann trabalhando em uma unidade do McDonald’s. As quatro disputaram vagas no Senado nas eleições de 2026. Nenhuma se elegeu.
Ao divulgar a imagem com Lula e Haddad, Anderson afirmou que pretendia destacar a geração de empregos em São José dos Campos. “Calma, pessoal. Tem oportunidade pra todo mundo”, escreveu.
A resposta do PT reproduziu o formato da provocação do prefeito, desta vez com a imagem de Flávio Bolsonaro, derrotado por Lula na disputa presidencial. A troca de publicações ampliou a repercussão política nas redes sociais após o resultado das urnas.