OVALE e Grupo Band Vale lançam o projeto especial “O Futuro das Cidades”, iniciativa de jornalismo e debate público que tem como foco os desafios e as soluções para os municípios da região.
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A primeira etapa é o 1º Fórum OVALE | Band Vale de Segurança, na segunda quinzena de novembro, no Auditório Hyde Park, em São José dos Campos, com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais. O fórum conta com apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos.
O projeto reúne poder público, sociedade civil e academia em torno de temas que afetam o dia a dia dos moradores do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte. O objetivo é qualificar o debate, produzir diagnósticos precisos e apontar caminhos para uma região mais segura.
Duas marcas, um marco
Com duas marcas, múltiplas plataformas e uma só meta, OVALE e Grupo Band Vale buscam contribuir para qualificar o debate público e iluminar os caminhos para a construção de um Vale da Paz. Aqui, o jornalismo de qualidade é o farol e o porto seguro.
"Em OVALE, acreditamos que o trabalho da imprensa séria e profissional é buscar o indesviável norte da verdade e ajudar as pessoas a entender melhor o mundo, as suas vidas e esperanças, subsidiando-as com informação de qualidade, desatrelada de grupos econômicos e interesses particulares, para que tomem as melhores decisões", afirmou o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno.
"A confluência de duas empresas líderes regionais, OVALE e Band Vale, reúne não só os pilares de credibilidade e audiência indispensável à atividade jornalística, mas é fundamental para a sustentabilidade de uma democracia cada vez mais forte e saudável, e não suscetível às intempéries de ocasião", completou.
Leia mais: OVALE, New York Times e Washington Post em defesa do jornalismo
Segurança é o primeiro tema do projeto
Agora, com a união de duas das marcas mais importantes do jornalismo regional, a agenda ganha foco hiperregional e se aproxima da realidade local. A proposta parte da convicção de que o futuro do país é construído primeiro nas cidades, nas escolhas que afetam diariamente a vida das pessoas.
"A segurança não pode ser um tema só de campanha política. É um assunto institucional de governo e sociedade. E a imprensa tem o dever de fomentar, discutir e dar luz às ações e às tecnologias empregadas no setor. E esse é apenas um dos eixos que pretendemos discutir, na disposição de fomentar o futuro que queremos como sociedade. O futuro das cidades depende de todos nós", afirmou o editor-executivo da Rádio e TV Band Vale, Cláudio Nicolini.
A segurança é uma das principais preocupações dos brasileiros, segundo pesquisas recentes, e tem peso especial na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba). De acordo com dados oficiais do governo do Estado, a região ocupa desde 2010 o topo do ranking de homicídios em São Paulo.
Ao mesmo tempo, São José dos Campos é a cidade mais segura do Brasil entre as que têm mais de 500 mil habitantes, segundo o Atlas da Violência. Esse contraste mostra a complexidade do tema e a necessidade de discussão aprofundada.
Pensar a segurança das cidades é pensar na proteção das pessoas, na continuidade das atividades econômicas, na confiança nos serviços e na capacidade de construir ambientes mais seguros e resilientes.
Um novo braço do “O Brasil do Futuro”
“O Futuro das Cidades” nasce como um desdobramento do projeto “O Brasil do Futuro”, criado por OVALE em 2021 para discutir os rumos do país.
Ao longo dessa trajetória, o projeto promoveu debates sobre saúde e o enfrentamento da Covid-19, a nova Rodovia dos Tamoios, mobilidade urbana, tecnologia e a consolidação da RMVale como o Vale do Silício brasileiro, além de democracia, entre outros assuntos.
Os fóruns contaram com a presença de altas autoridades da República e do Estado e resultaram em edições históricas.
Debate antes das eleições de 2028
A iniciativa também se antecipa ao ciclo eleitoral de 2028, quando os brasileiros voltarão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Segurança pública, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e educação estão entre os temas que exigem reflexão, planejamento e políticas públicas consistentes.
A ideia é qualificar o debate antes que a disputa política ocupe o centro da agenda: estimular a reflexão sobre prioridades, confrontar propostas, dar visibilidade a experiências bem-sucedidas e ampliar o espaço de participação da sociedade.
"Com cobertura jornalística ampliada e um ecossistema multiplataforma de informação, o projeto 'O Futuro das Cidades' promove o debate qualificado, reflexões que dialogam com o dia a dia da sociedade, e a construção coletiva sobre os caminhos da nossa região", disse o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
Jornalismo de qualidade é o farol do projeto
A segurança pública será o tema central de uma ampla iniciativa jornalística de OVALE e Grupo Band Vale, que reunirá informação, debate público e mobilização da sociedade para discutir os desafios da violência na RMVale.
Além do 1º Fórum OVALE | Band Vale de Segurança, a cobertura terá duas edições especiais impressas de OVALE, com 48 páginas no total, além de mais de 100 reportagens online, OVALE Cast e centenas de conteúdos para redes sociais, televisão e rádio.
Juntos, os veículos somam mais de 800 mil seguidores nas redes sociais.
Campanha pela paz no Vale
A iniciativa também impulsionará a campanha Vale pela Paz, com ações de prevenção à violência, valorização da cultura de paz e cobrança por políticas públicas capazes de enfrentar os altos índices de homicídio da região.
O objetivo é ampliar o debate, dar visibilidade a soluções e contribuir para a construção de um Vale mais seguro. Um farol para o Vale da Paz.