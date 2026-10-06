A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) segue como desafio para o novo mandato do governo Tarcísio de Freitas no combate ao crime – o governador de São Paulo foi reeleito nesse domingo (4) para mais quatro anos à frente do Estado.
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Um dos maiores desafios do novo mandato será enfrentar a violência na RMVale, que tem nove cidades entre os 15 municípios com as maiores taxas de homicídios do estado, segundo levantamento de OVALE com base nos registros oficiais da SSP (Secretaria da Segurança Pública).
O ranking considera as 100 maiores cidades paulistas e leva em conta os homicídios registrados nos últimos 12 meses, entre setembro de 2025 e agosto de 2026. Para permitir a comparação entre municípios de tamanhos diferentes, OVALE calculou a taxa de vítimas por 100 mil habitantes.
O topo da lista é dominado pela RMVale. Caraguatatuba ocupa o primeiro lugar, com 32 homicídios no período e taxa de 23,73 mortes por 100 mil habitantes. Na sequência aparecem Lorena, com 20 homicídios e taxa de 23,57, e Ubatuba, com 21 mortes e taxa de 22,59.
Cruzeiro, com 14 homicídios e taxa de 18,68, aparece na quarta posição. A primeira cidade de fora da RMVale é Votorantim, na região de Sorocaba, em quinto lugar.
Top 15 da violência
Além de concentrar as quatro primeiras posições, a RMVale volta a aparecer no ranking com Pindamonhangaba, São Sebastião, Caçapava, Guaratinguetá e Taubaté (veja abaixo).
No total, as nove cidades da região que aparecem entre as 15 maiores taxas somaram 175 homicídios nos 12 meses analisados. O número corresponde a uma parcela expressiva das mortes registradas nas cidades da RMVale incluídas no levantamento.
Outras cidades da RMVale
Além das nove cidades que estão no top 15, outras duas cidades da RMVale incluídas entre os 100 maiores municípios paulistas aparecem mais abaixo no ranking.
Jacareí ocupa a 41ª posição, com 14 homicídios e taxa de 5,83 mortes por 100 mil habitantes.
Já São José dos Campos aparece na 53ª colocação, com 34 homicídios e taxa de 4,88 por 100 mil habitantes.
Apesar de ter o maior número absoluto de homicídios entre as cidades da RMVale listadas no ranking, São José dos Campos fica abaixo de municípios menores quando o indicador considera a população. O resultado reforça a diferença entre analisar apenas a quantidade de mortes e observar a taxa proporcional.
Alta nos homicídios
Considerando a região no período analisado, a RMVale acumulou 284 mortes classificadas como homicídio entre setembro de 2025 e agosto de 2026.
O número representa uma alta de 3% em relação aos 12 meses anteriores, quando foram registrados 275 óbitos.