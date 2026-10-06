A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) segue como desafio para o novo mandato do governo Tarcísio de Freitas no combate ao crime – o governador de São Paulo foi reeleito nesse domingo (4) para mais quatro anos à frente do Estado.

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Um dos maiores desafios do novo mandato será enfrentar a violência na RMVale, que tem nove cidades entre os 15 municípios com as maiores taxas de homicídios do estado, segundo levantamento de OVALE com base nos registros oficiais da SSP (Secretaria da Segurança Pública).