Referência editorial da RMVale, OVALE integra uma campanha mundial de valorização do jornalismo ao lado de gigantes da imprensa internacional, como os jornais Washington Post, New York Times e Financial Times. São dezenas de jornais ao redor do mundo participando da mesma iniciativa.
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Nesta segunda-feira (28), mais de 1.000 organizações de notícias e agências de apoio em mais de 100 países celebram o Dia Mundial do Jornalismo, uma campanha global que convida o público a conhecer os fatos, entender o que é importante e optar pelo jornalismo de confiança, pois é seu direito saber.
O Dia Mundial das Notícias foi criado em 2018 com 17 organizações participantes. No ano passado, a iniciativa alcançou mais de 1.000 veículos de comunicação em 108 países e 17 idiomas.
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A campanha deste ano ocorre de 25 de setembro a 1º de outubro, tendo o dia 28 de setembro como data central, coincidindo com o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação, das Nações Unidas.
O fechamento de redações e a redução de orçamentos enfraqueceram o jornalismo em todo o mundo, enquanto conteúdos gerados por IA e a desinformação competem cada vez mais com o jornalismo real pela atenção do público. Nenhuma redação consegue enfrentar isso sozinha.
O Dia Mundial das Notícias reúne mais de 1.000 redações para defender uma causa comum e fazer algo que o jornalismo raramente faz: explicar o seu próprio processo. Durante uma semana, convidamos os veículos participantes a mostrar aos leitores o trabalho por trás do que publicam, oferecendo ao público algo concreto para avaliar a credibilidade.
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