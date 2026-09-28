28 de setembro de 2026
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DIA DO JORNALISMO

OVALE, New York Times e Washington Post em defesa do jornalismo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Campanha internacional
Campanha internacional

Referência editorial da RMVale, OVALE integra uma campanha mundial de valorização do jornalismo ao lado de gigantes da imprensa internacional, como os jornais Washington Post, New York Times e Financial Times. São dezenas de jornais ao redor do mundo participando da mesma iniciativa.

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Nesta segunda-feira (28), mais de 1.000 organizações de notícias e agências de apoio em mais de 100 países celebram o Dia Mundial do Jornalismo, uma campanha global que convida o público a conhecer os fatos, entender o que é importante e optar pelo jornalismo de confiança, pois é seu direito saber.

O Dia Mundial das Notícias foi criado em 2018 com 17 organizações participantes. No ano passado, a iniciativa alcançou mais de 1.000 veículos de comunicação em 108 países e 17 idiomas.

Leia mais: Referência, OVALE integra campanha global de defesa do jornalismo

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A campanha deste ano ocorre de 25 de setembro a 1º de outubro, tendo o dia 28 de setembro como data central, coincidindo com o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação, das Nações Unidas.

O fechamento de redações e a redução de orçamentos enfraqueceram o jornalismo em todo o mundo, enquanto conteúdos gerados por IA e a desinformação competem cada vez mais com o jornalismo real pela atenção do público. Nenhuma redação consegue enfrentar isso sozinha.

O Dia Mundial das Notícias reúne mais de 1.000 redações para defender uma causa comum e fazer algo que o jornalismo raramente faz: explicar o seu próprio processo. Durante uma semana, convidamos os veículos participantes a mostrar aos leitores o trabalho por trás do que publicam, oferecendo ao público algo concreto para avaliar a credibilidade.

Leia mais: 'Desinformação mata': presidente da ANJ defende o jornalismo

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