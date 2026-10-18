Campeão da Copa Paulista em 2026, o São José terminou a temporada com 6 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota em 12 jogos. No período, marcou 15 gols e sofreu 7 na competição.
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O empate por 0 a 0 no tempo normal contra o União São João e o triunfo nos pênaltis, na noite deste último sábado (18), garantiu a conquista inédita da Águia do Vale, que também se garantiu na Série D da próxima temporada. A seguir, confira como foi a campanha do São José na Copa Paulista deste ano e o contexto de cada jogo.
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20/07 – São Caetano 1x2 São José
Na estreia, um dia após a final da Copa do Mundo, a Águia do Vale saiu atrás do marcador, mas conseguiu a virada e venceu o adversário mais fraco do grupo fora de casa por 2 a 1.
25/07 – São José 2x1 São Bernardo
Na segunda rodada, fez o primeiro jogo em casa e saiu na frente do placar, tomando o empate no segundo tempo. No entanto, nos minutos finais, marcou o gol da vitória e somou mais um triunfo.
02/08 – Santo André 1x0 São José
Na terceira rodada, a derrota por 1 a 0 para o Santo André também se tornou o momento de maior turbulência do time no campeonato. Com o revés diante de um adversário de investimento menor, a torcida passou a questionar a capacidade do elenco.
08/08 – São José 2x0 Santo André
No entanto, no início do returno, o São José venceu por 2 a 0 em casa, sem dificuldades, e mostrou poder de reação.
15/08 – São Bernardo 2x3 São José
Na penúltima rodada da primeira fase, em um jogo cheio de alternativas, a Águia do Vale venceu o Cachorrão no ABC e assegurou o primeiro lugar da chave. Apesar de algumas falhas defensivas, garantiu a vaga com sobras.
22/08 – São José 0x0 São Caetano
Na última rodada da primeira fase, contra o lanterna São Caetano, a Águia esbarrou na marcação adversária e não conseguiu fazer nenhum gol. O empate por 0 a 0 diante do time mais fraco do campeonato voltou a aumentar a desconfiança do torcedor.
13/09 – Comercial 0x0 São José
No jogo de ida das quartas de final, um empate sem gols em um jogo praticamente sem emoções manteve a preocupação do torcedor. Por outro lado, segurar a igualdade fora de casa deixava o time em vantagem para o Martins Pereira
19/09- São José 3x0 Comercial
Neste jogo, a Águia fez sua melhor atuação no campeonato e venceu sem grandes sustos. Além de avançar para a semifinal, ainda consolidou a revanche contra o rival que tinha eliminado o time da região no ano anterior.
27/09- Noroeste 1x1 São José
Na semifinal, a Águia pegou o Noroeste, time de Série A-1, mas foi melhor no jogo de ida, saiu na frente e só não venceu porque tomou o empate em um pênalti infantil do zagueiro João Ramos.
03/10- São José 1x0 Noroeste
Na volta, o São José dominou o Noroeste, teve mais chances, mas o gol só saiu no finalzinho. No sufoco, a Águia estava na final.
11/10- União São João 1x1 São José
Em um jogo equilibrado na ida das finais, o time da região de novo saiu na frente do placar, teve chances de ampliar, mas levou o empate ainda no primeiro tempo.
17/10- São José 0x0 União São João ( 4x3 nos pênaltis)
A final foi tensa, o São José começou melhor, mas o União equilibrou a partida. No final, o juiz ainda chegou a marcar um pênalti para o time de Araras, porém, após o desafio pedido pela Águia, ele revisou o lance e anulou. Aí, o jogo foi para os pênaltis, onde o São José ficou com o título após vencer por 4 a 3 em sete cobranças para cada lado.
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