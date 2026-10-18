Campeão da Copa Paulista em 2026, o São José terminou a temporada com 6 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota em 12 jogos. No período, marcou 15 gols e sofreu 7 na competição.

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O empate por 0 a 0 no tempo normal contra o União São João e o triunfo nos pênaltis, na noite deste último sábado (18), garantiu a conquista inédita da Águia do Vale, que também se garantiu na Série D da próxima temporada. A seguir, confira como foi a campanha do São José na Copa Paulista deste ano e o contexto de cada jogo.