A trajetória de um atleta em uma campanha vitoriosa costuma reservar reviravoltas marcantes, mas poucas histórias foram tão inusitadas e catárticas quanto a do zagueiro Micael na Copa Paulista. Na primeira rodada da competição, contra o São Caetano, no dia 20 de julho, o defensor virou notícia nacional por um motivo bizarro: foi expulso antes mesmo do apito inicial após urinar ao lado do banco de reservas no Anacleto Campanella. Meses depois, na noite deste sábado, 17 de outubro, a redenção veio da forma mais épica possível, no lotado Estádio Martins Pereira, ao converter a última cobrança de pênalti que garantiu a taça inédita para o São José.
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Diante de mais de 11 mil torcedores nas arquibancadas e após o placar zerado no tempo regulamentar, coube ao zagueiro a responsabilidade de bater a penalidade decisiva contra o União São João. Sem tremer, Micael deslocou o goleiro e estufou as redes para colocar a Águia do Vale no topo do torneio estadual e carimbar o passaporte do clube para o cenário nacional em 2027.
Na saída de campo, em meio às comemorações, o jogador admitiu que o episódio do início do torneio mexeu profundamente com seu psicológico, mas ressaltou a importância do apoio do elenco para superar o momento embaraçoso. "Bateu a ficha agora nesse negócio da expulsão. Mexeu muito com nós também, mas não levei para a cabeça. Teve as brincadeiras, não levei para o lado mau e o grupo me acolheu", revelou.
Grato pela oportunidade de dar a volta por cima, Micael celebrou o momento histórico e fez questão de dividir o mérito da conquista com todo o grupo e com a torcida joseense. "Esse gol vale muito para mim e para esse grupo, porque nós entramos para a história. Só tenho a agradecer a Deus por tudo e agora é curtir muito essa festa", concluiu o grande herói do título da Águia.
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