A trajetória de um atleta em uma campanha vitoriosa costuma reservar reviravoltas marcantes, mas poucas histórias foram tão inusitadas e catárticas quanto a do zagueiro Micael na Copa Paulista . Na primeira rodada da competição, contra o São Caetano, no dia 20 de julho, o defensor virou notícia nacional por um motivo bizarro: foi expulso antes mesmo do apito inicial após urinar ao lado do banco de reservas no Anacleto Campanella . Meses depois, na noite deste sábado, 17 de outubro, a redenção veio da forma mais épica possível, no lotado Estádio Martins Pereira, ao converter a última cobrança de pênalti que garantiu a taça inédita para o São José .

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Diante de mais de 11 mil torcedores nas arquibancadas e após o placar zerado no tempo regulamentar, coube ao zagueiro a responsabilidade de bater a penalidade decisiva contra o União São João . Sem tremer, Micael deslocou o goleiro e estufou as redes para colocar a Águia do Vale no topo do torneio estadual e carimbar o passaporte do clube para o cenário nacional em 2027 .