Nos pênaltis, o São José venceu o União São João por 4 a 3 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na noite deste sábado (17) e conquistou o inédito título da Copa Paulista. Com mais de 11 mil pessoas no estádio, fez uma festa histórica. O gol do título foi marcado pelo atacante Micael
No jogo de ida, em Araras, no domingo passado, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1. Assim, com o 0 a 0 no Martins Pereira, a decisão teve que ir para as penalidades.
Agora, a equipe da região deverá confirmar a preferência pela vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. E o vice irá para a Copa do Brasil.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o São José começou forte, pressionando no ataque e teve boa chance com Fernando Neto, aos 3min. Ele pegou a bola na intermediária, avançou e chutou à direita, mas sem muita direção.
No entanto, o time parecia afobado e apressado, errando passes na hora da finalização. Assim, tinha mais posse de bola e amplo domínio, mas sem levar tanto perigo ao União, que aguardava um erro joseense para contra-atacar.
Com isso, o time visitante se soltou e passou a ter posse de bola, embora sem criar chances. E a partida ficou mais equilibrada.
Apenas aos 27min a Águia voltou a levar perigo, quando Guilherme Santos cruzou da direita e Jeffinho subiu para desviar de cabeça, pra fora. Ele quase não alcançou a bola.
Outra boa chance veio aos 33min, na melhor oportunidade até então. Pela direita, Fernando Neto rolou para Thomaz Carvalho, que chutou no lado de fora da rede.
Mas, aos 42min, em um escanteio para o São José, surgiu contra-ataque perigoso para o União pela esquerda. E Léo Souza, que se livrou da marcação, avançou, bateu cruzado e João Lucas espalmou para frente; na sobra, a zaga afastou para escanteio. E o primeiro tempo acabou empatado por 0 a 0.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o União estava melhor e mais confiante, até pela pouca ofensividade do São José no primeiro tempo. E passou a dar sufoco na Águia durante os primeiros minutos.
A Águia só chegou ao ataque com certo perigo aos 14min, quando Fernando Neto, pela esquerda, tentou cruzar e João Souto fez a defesa, interceptando a jogada.
Contudo, o União estava melhor em campo e chegava mais forte no ataque. Ainda assim, sem conseguir levar tanto perigo.
A partida ficou arrastada, concentrada no meio de campo e com os times evitando se arriscar para tomar um gol nos contra-ataques.
Depois, aos 26min, o União São João perdeu a melhor chance do jogo. Após cruzamento da direita, Alex Oliveira desviou de cabeça na pequena área e João Lucas fez milagre, mandando para escanteio.
Em seguida, aos 30min, a Águia respondeu em chute de Jefinho, que arrancou em contra-ataque, chutou e o goleiro espalmou. Na sobra, Neto Oliveira mandou na rede, pelo lado de fora, na última participação dele, antes de ser substituído por João Guilherme.
A partida ficou mais aberta e, aos 37min, João Lucas fez outro milagre. Após falta cobrada para a área, a bola foi desviada de cabeça e ele defendeu duas vezes.
Outra boa chance do União veio aos 42min, em arrancada pela esquerda, de Alex Oliveira, que recebeu livre, avançou e bateu cruzado, à esquerda, com perigo.
E, aos 47min, o União São João conseguiu um pênalti. O São José pediu desafio e o árbitro foi para a cabine. Ali, ele voltou atrás e deu apenas escanteio, inflamando a torcida da Águia, que voltou a acreditar.
No minuto seguinte, Alex Oliveira, do União, aque já tinha cartão amarelo, acabou expulso. Mas, o jogo acabou em seguida e a decisão foi para os pênaltis.
Nas penalidades, após sete cobranças para cada lado, a Águia do Vale venceu por 4 a 3, com gol decisivo de Micael e fez a festa.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Natan Masiero, João Ramos (Gabriel), Wesley Rodrigues e Carlos Henrique; Maurício (Jeferson Lima), Thomaz Carvalho, Fernando Neto (Tchê Tchê) e Jefinho; Guilherme Santos (Micael) e Neto Oliveira (João Guilherme). Técnico: Wilson Junior.
União São João
João Souto; Léo Machado, Felipe Torres, Fernando Brito e Tallys; Ruan, Mikinho (Warlei), Maycon Lucas e Rafael Costa (Wagner); Alex Oliveira e Léo Souza (Bruno Menezes). Técnico: Thiago Oliveira.
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza. Local: Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 17 de outubro de 2026. Cartões amarelos: Alex Oliveira (U); João Ramos, Tchê Tchê (S). Expulsão: Alex Oliveira (U). Público: 11.122 pagantes. Renda: R$ 354.765