Nos pênaltis, o São José venceu o União São João por 4 a 3 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na noite deste sábado (17) e conquistou o inédito título da Copa Paulista. Com mais de 11 mil pessoas no estádio, fez uma festa histórica. O gol do título foi marcado pelo atacante Micael

No jogo de ida, em Araras, no domingo passado, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1. Assim, com o 0 a 0 no Martins Pereira, a decisão teve que ir para as penalidades.

Agora, a equipe da região deverá confirmar a preferência pela vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. E o vice irá para a Copa do Brasil.

Como foi o jogo