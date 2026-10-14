O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato a Presidência da República, aparecia como “usuário master” de uma conta bancária vinculada a uma empresa que detinha um terço de um jato executivo Legacy 650, fabricado pela Embraer e utilizado em uma viagem do parlamentar com o advogado Willer Tomaz aos Estados Unidos, em janeiro de 2025.

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A informação foi divulgada pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, com base em documentos obtidos pela PF (Polícia Federal).