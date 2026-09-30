Caviar, vieiras, foie gras e vinhos que podem custar dezenas de milhares de reais a garrafa.

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, revelam os bastidores de um almoço organizado para o ministro do STF Alexandre de Moraes, em 30 de dezembro de 2023, no hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.

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