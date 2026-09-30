Caviar, vieiras, foie gras e vinhos que podem custar dezenas de milhares de reais a garrafa.
Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, revelam os bastidores de um almoço organizado para o ministro do STF Alexandre de Moraes, em 30 de dezembro de 2023, no hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.
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De acordo com as conversas, Vorcaro não esteve presente, mas acompanhou tudo à distância. Ele orientou a escolha dos vinhos e aprovou o cardápio, que incluía latas de caviar, vieiras com ovas de salmão, ovo trufado, foie gras com banana, carne dry aged, wagyu e trufas.
O ex-banqueiro avisou o chef José Maria Meira, o "Zé Maria", três dias antes. Em mensagens ao cozinheiro, tratou Moraes como o "convidado mais importante até hoje". As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo e pela CNN.
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Vinhos raros e presente ao final
Vorcaro pediu prioridade para rótulos mais antigos, que teriam sido buscados em sua adega. Sugeriu cinco garrafas, entre elas La Tâche, Haut-Brion, Château Mouton Rothschild e Château Cheval Blanc.
Segundo a reportagem, cada unidade pode custar dezenas de milhares de reais. Ele também orientou que os vinhos não consumidos fossem dados de presente ao ministro ao fim do almoço.
Vorcaro pediu que seu nome não fosse mencionado aos convidados. "Evitar falar nome, até o meu, pra não constranger o convidado principal", escreveu. Só deveria falar dele se o ministro perguntasse.
Recepção "ultra VIP" com cantor e cavalos
O aviso da visita partiu do ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, que escreveu que "Alex quer ir almoçar lá no dia 30". Ele informou o número de convidados e pediu estrutura para a equipe de segurança. Foram nove convidados e quatro seguranças.
Vorcaro então orientou uma funcionária: "Tem que ser experiência completa". Autorizou a contratação de um cantor e pediu cavalos à disposição. Durante a visita, pediu que o acompanhamento fosse discreto, "bem natural".
As mensagens também citam a presença de um desembargador identificado como Airton, para quem Vorcaro autorizou um carro na saída.
A foto que incomodou
O almoço durou cerca de quatro horas. Ao final, o chef tirou uma foto com o ministro, o que desagradou Vorcaro. Um funcionário explicou que o cozinheiro disse não poder recusar o pedido do ministro, e o empresário respondeu que, se a iniciativa foi dele, "tudo bem".
Nas mensagens, o convidado principal aparece como "Alex". A PF atribui a referência a Alexandre de Moraes. O relatório aponta que, quatro dias antes, Fábio Faria enviou a Vorcaro um número salvo como "Alexandre de Moraes BRASÍLIA". Na agenda de Faria, o mesmo número aparecia com outras identificações, como "STF TSE NOVO".
Contrato com escritório da esposa
Em janeiro de 2024, mês seguinte ao almoço, Vorcaro firmou contrato com o escritório de advocacia de Viviane Barci, esposa de Moraes, para "consultoria estratégica". O valor previsto era de R$ 131 milhões em três anos. Segundo a CNN, o ministro teve acesso ao contrato e o editou.
Em nota divulgada no início de setembro, o escritório informou que seu setor de compliance consultou o ministro, como marido da sócia-diretora, sobre possíveis impedimentos legais, como ações sob sua relatoria no STF.
Origem das informações
O material integra um documento sigiloso enviado pela PF ao ministro André Mendonça, relator no STF das investigações sobre o Banco Master. Foi extraído do celular de Vorcaro, apreendido na Operação Compliance Zero.