O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a eleição presidencial em São José dos Campos, no primeiro turno, com 240.721 votos, 57,35% dos válidos.
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Com 100% das urnas apuradas na cidade, o filho do presidente Jair Bolsonaro superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 136.451 votos, 32,51% dos válidos.
Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 15.476 votos (3,69%). Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão), com 14.299 votos (3,41%), Ronaldo Caiado (PSD), com 8.645 (2,06%), e Romeu Zema (Novo), com 2.564 votos (0,61%).
A cidade registrou 419.717 votos válidos, 8.359 em branco e 10.858 nulos. A abstenção chegou a 18,75% (101.283 eleitores), dos 540.217 que estavam aptos para votar.