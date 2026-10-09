São José dos Campos registrou a maior diferença de votos a favor de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todo o estado de São Paulo. No município, o candidato do PL recebeu 240.721 votos, contra 136.451 de Lula, uma vantagem de 104.270 votos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O resultado coloca São José à frente de outros grandes municípios paulistas onde Flávio também abriu ampla vantagem. A cidade é o maior colégio eleitoral da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), com mais de 540 mil eleitores aptos a votar, e teve papel importante na expressiva vitória do candidato do PL na região.