São José dos Campos registrou a maior diferença de votos a favor de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todo o estado de São Paulo. No município, o candidato do PL recebeu 240.721 votos, contra 136.451 de Lula, uma vantagem de 104.270 votos.
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O resultado coloca São José à frente de outros grandes municípios paulistas onde Flávio também abriu ampla vantagem. A cidade é o maior colégio eleitoral da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), com mais de 540 mil eleitores aptos a votar, e teve papel importante na expressiva vitória do candidato do PL na região.
Na sequência do ranking estadual aparecem Sorocaba, com 222.939 votos para Flávio e 129.576 para Lula, diferença de 93.363 votos; Campinas, com 329.733 contra 241.972, vantagem de 87.761; São José do Rio Preto, com 156.807 contra 71.275, diferença de 85.532; e Piracicaba, onde Flávio teve 143.775 votos e Lula, 62.618, uma vantagem de 81.157 votos.
Flávio teve 51,93% em SP
No resultado consolidado do estado de São Paulo, Flávio Bolsonaro recebeu 12.922.023 votos, o equivalente a 51,93% dos votos válidos. Lula somou 9.505.413 votos, ou 38,20%.
A diferença entre os dois candidatos em todo o estado chegou a 3.416.610 votos a favor de Flávio.
Apesar da vantagem estadual, Lula conseguiu vencer em 39 municípios paulistas. Flávio, por sua vez, foi o mais votado em 605 cidades. Em Trabiju, houve empate: os dois candidatos receberam 574 votos cada.
Lula abriu vantagem
As maiores diferenças de votos a favor de Lula ficaram concentradas em municípios da Grande São Paulo. A maior delas ocorreu justamente na capital.
Em São Paulo, Lula recebeu 3.052.349 votos, contra 2.760.747 de Flávio, diferença de 291.602 votos para o petista.
Na sequência aparecem Diadema, onde Lula teve 125.594 votos contra 89.832 de Flávio, vantagem de 35.762; São Bernardo do Campo, com 215.232 contra 192.478, diferença de 22.754; Taboão da Serra, com 79.435 contra 62.653, vantagem de 16.782; e Embu das Artes, onde Lula recebeu 73.774 votos, contra 61.194 de Flávio, diferença de 12.580 votos.
Os números mostram a concentração da vantagem de Lula nos maiores municípios da Grande São Paulo, enquanto Flávio conseguiu construir uma frente ampla em grande parte do interior paulista.
Flávio venceu na RMVale
Na RMVale, a vantagem de Flávio Bolsonaro foi ainda mais expressiva. O candidato do PL terminou a eleição com 838.166 votos, correspondentes a 57,76% dos votos válidos, contra 472.162 votos de Lula, ou 32,54%.
A região registrou 1.451.148 votos válidos. Outros 33.185 eleitores votaram em branco e 42.948 anularam o voto. O eleitorado apto era de 1.927.778 pessoas, e 399.897 não compareceram às urnas, o equivalente a 20,74%.
Entre os municípios da região, Taubaté teve a maior vantagem percentual de Flávio sobre Lula. O candidato do PL recebeu 104.820 votos, contra 50.107 de Lula. Em percentual, foram 60,12% contra 28,74%, diferença de 31,38 pontos percentuais.
Também houve vantagem expressiva em Igaratá, onde Flávio alcançou 61,07%, contra 29,92% de Lula, e em Caçapava, com 60,57% contra 29,50%.
Em Jacareí, Flávio recebeu 75.767 votos, contra 41.901 de Lula, ampliando a vantagem do candidato do PL entre os principais colégios eleitorais do Vale.
Lula venceu em três cidades do Vale
Mesmo com a ampla vantagem regional de Flávio, Lula conseguiu vencer em apenas três municípios da RMVale: São José do Barreiro, Bananal e Areias.
Em Areias, Lula teve 53,07% dos votos válidos, contra 39,24% de Flávio, uma vantagem de 13,83 pontos percentuais.
Em São José do Barreiro, Lula recebeu 47,71%, contra 45,66% de Flávio. Já em Bananal, o petista alcançou 47,50%, ante 45,66% do candidato do PL.