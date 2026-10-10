A forte chuva que atingiu a região nessa sexta-feira (9) provocou estragos principalmente em São José dos Campos e Lorena, como alagamentos, queda de árvores e destelhamento de igreja.
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Em São José, a tempestade veio acompanhada de granizo e comprometeu o trânsito em importantes avenidas e na rodovia Presidente Dutra. Em Lorena, a força dos ventos também destelhou uma igreja no bairro Olaria.
A Defesa Civil Estadual informou ter enviado 22 alertas ao longo do dia, para diferentes cidades do estado, entre elas municípios do Vale do Paraíba.
Apesar dos estragos registrados nos dois municípios, não havia informações sobre vítimas, pessoas desalojadas ou desabrigadas até a última atualização dos órgãos responsáveis.
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São José
Em São José dos Campos, os alagamentos atingiram diferentes regiões da cidade. Entre os pontos afetados estão a Avenida Cidade Jardim, nas proximidades do Shopping Vale Sul, a Avenida Andrômeda, no cruzamento com a Avenida Iguape, e vias do Jardim das Indústrias.
Na Avenida Ouro Fino, além do alagamento, houve queda de árvore. Outra árvore caiu na Avenida Nove de Julho e obstruiu a faixa da esquerda. No Anel Viário, o acúmulo de água dificultou a circulação de veículos.
A chuva também provocou falhas no funcionamento de semáforos e a entrada de água nas tendas de comerciantes durante uma exposição sobre games realizada no Centro da Juventude.
Via Dutra
A tempestade afetou o tráfego na rodovia Presidente Dutra, principalmente na pista sentido Rio de Janeiro.
Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acúmulo de água provocou retenções em pelo menos cinco pontos da rodovia, entre São José dos Campos e Jacareí.
Lorena
Em Lorena, uma chuva de grande intensidade, acompanhada de fortes rajadas de vento, provocou alagamentos em cinco ruas: Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Minas Gerais e Bispo César.
A força do temporal também destelhou uma igreja no bairro Olaria. Houve registro de queda de árvores na Estrada Municipal Pedroso, na Rua Albano José, na Rua Olaria, na Avenida Peixoto de Castro e na Rua Sete de Setembro.
Assim como em São José dos Campos, não havia registro de vítimas, desabrigados ou desalojados em Lorena até a atualização divulgada pela Defesa Civil.
Uma força-tarefa foi mobilizada na cidade para atender os problemas provocados pelas fortes chuvas. O secretário de Serviços Urbanos, Lucas Mulinari, informou que as equipes atuaram em diferentes pontos da cidade, com serviços de limpeza, desobstrução e reparos nas áreas afetadas.
Novos temporais
A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém o alerta para o risco de temporais durante o fim de semana prolongado do feriado de 12 de outubro, com atenção especial ao Vale do Paraíba e ao Litoral Norte.
Para este sábado (10) e domingo (11), a previsão indica períodos de sol intercalados com nuvens. A combinação de calor e umidade, porém, pode favorecer a formação rápida de áreas de instabilidade, principalmente durante as tardes.
Segundo o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, as pancadas de chuva devem ocorrer de maneira irregular e podem ser acompanhadas de raios, ventos fortes e queda isolada de granizo. Também há risco de enxurradas, alagamentos e queda de galhos e árvores.
A recomendação para quem pretende viajar ou seguir em direção ao Litoral Norte é acompanhar os avisos dos órgãos oficiais, evitar vias alagadas e procurar abrigo seguro durante as tempestades.