A forte chuva que atingiu a região nessa sexta-feira (9) provocou estragos principalmente em São José dos Campos e Lorena, como alagamentos, queda de árvores e destelhamento de igreja.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José, a tempestade veio acompanhada de granizo e comprometeu o trânsito em importantes avenidas e na rodovia Presidente Dutra. Em Lorena, a força dos ventos também destelhou uma igreja no bairro Olaria.